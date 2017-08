“Desarrollo logístico es lento, pero tiene potencial”

Hace casi dos años aterrizó en Santa Cruz para hacerse cargo de Ransa, una firma con casa matriz en Perú especializada en servicios logísticos de clase mundial. Habló del crecimiento, retos e inversiones que la multinacional ejecuta y tiene planificado desarrollar en Bolivia en el próximo quinquenio.

—¿Cuánto tiempo hace que Ransa está en Bolivia y en qué áreas o sectores opera?

Estamos en Bolivia desde 2003. Comenzamos con un servicio de archivo y de gestión documental, hoy ofrecemos almacenamiento de mercadería, transporte y distribución de productos a nuestros clientes y continuamos con el servicio de archivos y gestión documental donde somos los principales competidores en el mercado. Atendemos al sector de consumo masivo, de retail y de industrias. Hemos desarrollado soluciones para estos agentes económicos porque vemos un enorme potencial de crecimiento y nuestros servicios calzan perfecto para brindarles servicios con estándares de calidad, de clase mundial, a las empresas que aterrizan en Bolivia.

— Como Ransa, ¿a cuántas firmas atienden en Bolivia?

En Bolivia tenemos un portafolio de más de 200 clientes en la cadena de servicios, almacenamiento, transporte, distribución y archivos. Los principales clientes son empresas multinacionales que desarrollan operaciones en el negocio del consumo masivo y del retail. Somos especialistas en operaciones y servicios logísticos y dependiendo del sector y del requerimiento del cliente nos adecuamos a las condiciones de logística. Además de Bolivia, operamos en Ecuador, Colombia, El Salvador, Honduras y Guatemala.



—¿Cuánto crecieron las operaciones de Ransa en el país?

Para nosotros, Bolivia siempre ha sido un mercado con alto potencial, muy atractivo. En 14 años crecimos un 100% y por ese motivo es que el Grupo Romero viene apostando por invertir en las regiones del eje central de Bolivia. Estamos destinando $us 1 millón en el nuevo centro de distribución que construimos en la ciudad de El Alto (La Paz) y que tendrá 9.500 posiciones de racks para almacenar productos, ocho ‘ducs’ de carga para hacer más eficientes las cargas y descargas de mercadería, una sala específica para realizar maquila y transformación de productos, entre otros servicios. Pensamos culminar la obra en octubre para empezar a atender a los clientes en noviembre. Adicionalmente inyectaremos $us 250.000 para mejorar la infraestructura de operaciones que tenemos en Cochabamba y en Santa Cruz. En 2016 tuvimos ventas por servicios logísticos superiores a $us 4,5 millones en Bolivia y este año proyectamos crecer un 15%.



— ¿Qué otras firmas del Grupo Romero operan en el país?

Industrias de Aceite Fino, Almacenes Pacífico Sur S.A. (Alpasur), que brinda servicios navieros y de comercio exterior, y Ransa.

—¿Bolivia es una plaza atractiva para el negocio logístico?

El desarrollo del sector logístico es lento aún, pero vemos en Bolivia un enorme potencial de crecimiento porque está ubicada en un punto privilegiado de Sudamérica. Puede convertirse en un hub logístico terrestre y aéreo porque conecta el este con el oeste, el norte con el sur y viceversa. Hay mucho potencial en el sector logístico en Bolivia, pero no hay empresas con las cuales se pueda ‘terciarizar’ servicios por las exigencias, de clase mundial, que los clientes condicionan en cuanto a estándares de calidad para movilizar carga.

— ¿Cuáles son las perspectivas de expansión en el país?

El siguiente paso es incursionar en la cadena integral de frío -logística refrigerada- para manejar los servicios de almacenaje, de transporte y de distribución. En Santa Cruz no se ha desarrollado una oferta de frío atractiva y existen un gran potencial. Implementando este servicio se podrá atraer más franquicias y mucha más inversión. La idea es especializarnos en frío y ver las posibilidades de importar productos congelados o refrigerados de otros países de Sudamérica con destino a Bolivia. En el próximo quinquenio tenemos perspectivas de crecimiento como Ransa en Bolivia. Aparte del centro de distribución de La Paz, contamos con un terreno de 60.000 m2 en el Parque Industrial Latinoamericano (Pilat), donde vamos a desarrollar el centro logístico y de distribución de la cadena y almacenamiento de frío y otros servicios que requieran los clientes, como almacenaje a la intemperie y acopio de sustancias peligrosas. También vamos a mejorar la infraestructura que tenemos en Cochabamba y potenciar las operaciones en el eje troncal. En Bolivia hay un amplio camino por recorrer en el tema de inversiones peruanas.

—¿Cómo ven la infraestructura logística en Bolivia?

Hay que seguir invirtiendo en infraestructura terrestre. Las vías de acceso tienen que conectar a todos los departamentos y las ciudades de Bolivia, no solo el eje troncal. La infraestructura carretera permite crecer en un aspecto logístico, los camiones se malogran menos, llegan en mejores tiempos a destinos y se reducen los costos logísticos. Hay que invertir en infraestructura aeroportuaria para conectar la vía aérea con la terrestre y concretar un hub logístico. Bolivia tiene un gran potencial competitivo.