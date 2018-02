Demanda laboral se enfoca en expertos en áreas de tecnología, comercio e industria

Las empresas en Bolivia quieren tener a los mejores en sus equipos de trabajo y entre ellos a profesionales con conocimientos y destrezas en áreas que se están potenciando con fuerza en medio de la creciente competitividad global.

Expertos en Ingeniería Industrial, Marketing Digital, Biotecnología, Inteligencia de Mercado, Recursos Humanos, Community Manager, Logística Estratégica, Agronegocios, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Digital y otras carreras relacionadas con el área comercial, son algunas de las habilidades profesionales más requeridas hoy en el mercado laboral boliviano, según las consultoras de gestión de recursos humanos.

Las universidades han percibido esas nuevas necesidades y han ido incorporándolas en sus ofertas curriculares, según se evidencia en una consulta a 10 centros de educación superior del eje central.

Realizar esos estudios en universidades privadas bolivianas puede llegar a costar entre $us 500 y $us 2.000 el semestre. No obstante, hay ciertas especialidades que exigen salir al exterior para capacitarse. Centros de estudio de alto prestigio internacional como Incae Business School, Singularity, ADEN Business School, Tecnológico de Monterrey y Latam Business School, son alternativas por las que se puede optar, según indican las consultoras sondeadas. Mencionan también a universidades e instituciones educativas de Argentina, Chile, Perú, EEUU o Europa.

Capacitarse en el extranjero puede demandar desde $us 5.000 aproximadamente si son módulos cortos hasta por encima de $us 10.000 si se extiende por más tiempo, todo dependiendo del programa de estudio, el tiempo y si incluye hospedaje u otros beneficios.

Fuera del país es posible capacitarse en Data Mining, Innovación Exponencial, Inteligencia Artificial, Robótica y Nanotecnología.



Tras ingenieros industriales

La creciente demanda de profesionales en Ingeniería Industrial se debe, según explica la CEO de BPO Center, Denise Hurtado, a que los empleadores encuentran en ellos una visión sistémica del negocio, además de conocimientos en estructura y procesos.

Otros conocimientos muy valorados, según Hurtado, son los relacionados con áreas gerenciales como Administración de Empresas e Ingeniería Comercial, pues tienen un campo de acción más amplio y diversos puestos laborales por ocupar.



Existen otros campos de estudio que han despertado interés, como el desarrollo de plataformas digitales, videojuegos o redes sociales

Hurtado enfatiza en que los jóvenes deben informarse antes de optar por una carrera sobre los empleos. “Pocos de nuestros bachilleres saben, por ejemplo, que en los últimos años se gradúan 20 abogados por cada ingeniero industrial y 80 contadores por cada ingeniero petrolero. Hay que darles más información para apoyarlos en su decisión considerando, además del mercado laboral, sus pasiones y dones, señaló.

La consultora de Recursos Humanos LUÁ señala que el año pasado lograron gestionar empleo para más de 200 personas en empresas de los sectores comercial, financiero, tecnología, retail, agroindustria, construcción, entretenimiento y farmacéutica.

La mayor parte de los requerimientos de personal se relacionaron con profesionales de las áreas comercial (29%), administración (23%) y operaciones (19%). También se solicitaron especialistas en contabilidad y finanzas (9%), Recursos Humanos (6%), marketing (4%), ciencias biológicas y Agronomía (3%), Ingeniería Civil, Arquitectura (3%), sistemas (2%) y en el área legal (2%).

Aldana Fernández , gerente general de LUÁ, observa que ha ido creciendo la demanda de especialistas en Recursos Humanos, Community Manager, Logística, Agronegocios, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Digital y en carreras del sector comercial. Fernández considera que no hay carreras desfasadas, sino que hoy las empresas necesitan más especialización.

Carina Rivero, presidenta de Asobogh (Asociación Boliviana de Gestión Humana), menciona al Marketing Digital, Biotecnología e Inteligencia de Mercado como carreras emergentes y que ofrecen grandes perspectivas de éxito.

En su opinión, los oficios muy operativos tienden a ser cada vez menos buscados (operadores de call center o de otros servicios) debido al auge tecnológico.

Entre tanto, Adriana de Souza, especialista en gestión de capital humano, considera que Marketing Digital, Ingeniería Comercial y Logística Estratégica son carreras que se perfilan con una creciente demanda laboral. Esta profesional destaca la importancia de capacitarse constantemente. “Hay buenas universidades en Bolivia sin duda, pero es importante complementar el estudio en el exterior. El plus es que se aprende de otras culturas y es una valiosa oportunidad de networking. Cada vez hay más cursos de inmersión de un mes o 10 días”, puntualiza.



Valoración de académicos

El decreto promulgado por el Estado para la liberación de las exportaciones, que a decir de los economistas causa un efecto multiplicador, es un ejemplo que descubre las necesidades de profesionales que apoyen y dinamicen el sector exportador, según el vicerrector de la Uagrm, Osvaldo Ulloa. “Esta área es prometedora y optamos por incluir en la oferta académica la carrera de Comercio Internacional”, aseveró.

Sin embargo, subraya que las universidades deben crear los perfiles profesionales que el mercado demanda, más que incluir nuevas carreras. Observa, asimismo, debilidad en las especializaciones, situación que “afecta a los profesionales en Medicina”.

Por otro lado, vislumbra futuro en áreas de las ciencias agrícolas y las exigencias del sector pecuario, que, ante la falta de veterinarios especialistas en genética, debe recurrir a mercados internacionales.

El director de Marketing y Admisiones de la Unifranz, Jorge Castrillón, coincide con el tema de las especializaciones y manifiesta que las investigaciones deben enfocarse en mercados del futuro, ya que el dinamismo y la globalización hacen que se acelere la marcha.

La línea es reforzada por el director del Colegio de Posgrado de la Universidad Nur, Carlos Guevara, quien afirma que las tecnologías vigentes hoy serán obsoletas en la siguiente década. “El reto está en llevar el mismo ritmo que la sociedad del conocimiento”, señala.

La Universidad Católica, previo análisis de las demandas, incluyó en su oferta Ingeniería en Biotecnología e Ingeniería en Agronegocios. La Evangélica incorporó Ingeniería Electromecánica, que busca competir con Ingeniería Agropecuaria. Diseño y Producción Crossmedia e Ingeniería de Sistemas son parte de la Unifranz, mientras la Utepsa introdujo Ingeniería Eléctrica y Comunicación Estratégica y Digital. Sicología, organizaciones e Ingeniería del Medioambiente y Energías Alternativas está en planes de la UPB.

El docente y administrador de empresas Nelson Vargas acota que para tener datos concluyentes sobre el comportamiento del mercado las universidades deben apelar a las herramientas del Big Data para conocer en qué puestos laborales se hallan los nuevos profesionales.

¿Qué buscan los sectores productivos?

Industria y comercio

Urge seguir necesidades de un mercado laboral dinámico. “Existe la necesidad de establecer un adecuado equilibrio entre la formación de profesionales y las necesidades de un mercado laboral dinámico”, observan desde el Centro Boliviano de Economía de Cainco. Señalan que la rápida transformación tecnológica global está requiriendo trabajadores con destrezas más avanzadas y especializadas.

Exportadores

Expertos en logística y procesos productivos. Dentro del sector exportador, se requieren profesionales capaces de desarrollar logística, es decir, servicios para desplazar o almacenar un producto, así como expertos de producción que logren hacer más eficiente y rentable los procesos productivos, afirma Wilfredo Rojo, presidente de la Cámara de Exportadores de Bolivia.

Construcción

Más ingenieros en obras y actualización de docentes. Los inversores de esta industria tienen proyectado introducir nuevas tecnologías, materiales y tendencias. Para ello, requieren ingenieros constructores que plasmen los planes de ingenieros civiles en las obras. Recomiendan a las universidades actualizar a los docentes sobre nuevas normativas y tecnologías de construcción.

Agro

Personal técnico capacitado para la cadena productiva. Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) ven la necesidad de profesionales que acompañen la modernización del sector y la capacitación de personas con conocimientos empíricos. Sugieren una mayor capacitación para hacer investigaciones que contribuyan a la evolución del agro.

La evolución de la oferta universitaria

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno

Tecnificación, carreras virtuales y comercio

En la Uagrm 20 de las casi 60 carreras pueden estudiarse en grado medio y superior. Además, las licenciaturas en Auditoría, Ingeniería Informática, Derecho y Educación Superior están dentro de la oferta virtual. Para apoyar al sector exportador se habilitó un grado en Comercio Internacional. Anuncian más cambios para la segunda mitad del año.

Universidad Católica Boliviana San Pablo

Marca la hoja de ruta del futuro económico del país

El diseño y aplicación de métodos y proyectos que gestionen nuevas propuestas en los ámbitos de la salud, la producción agropecuaria y agroindustrial, al igual que la investigación de tejidos y células silvestres, abrieron las puertas a las licenciaturas en Ingeniería en Biotecnología e Ingeniería en Agronegocios. A estas se suma Kinesiología y Fisioterapia.

Universidad Evangélica De Bolivia

Estudios de mercado ponen en órbita a la ingenierías

Las necesidades detectadas en el sector minero, petrolero y de automatización industrial desencadenaron la inclusión de Ingeniería Electromecánica para formar especialistas en mantenimiento y ejecución de proyectos relacionados con equipos mecánicos e industriales. En la UEB la carrera con mayor demanda es la de Ingeniería Agropecuaria.

Universidad De Aquino Bolivia

Apuesta por modernizar sus infraestructuras

La apertura de un hospital universitario y un centro de simulación para las carreras del área de salud, así como la capacitación de docentes para el uso de las tecnologías implementadas en estos centros son la innovación de la Udabol en Santa Cruz. También inaugurarán un campus en Oruro e implementarán mejoras en los de Cochabamba y La Paz.

Universidad Privada Franz Tamayo

Busca desarrollar talento y conectarlo con el mundo

La oferta universitaria de la Unifranz incluye menciones en sus 13 carreras; es decir, un itinerario de especialización dentro del plan acádemico que fue actualizado pensando en los puestos de trabajo de la próxima década y en las demandas del mercado mundial. Este año estrena la licenciatura en Ingeniería de Sistemas. El plan de estudios es de cuatro años.

Universidad Nur

Incluye Marketing y apuesta por formación de empíricos

El crecimiento del sector de servicios condujo a incluir la licenciatura en Marketing dentro de su abanico universitario de 11 carreras, donde Ingeniería Comercial es la más requerida por los bachilleres. La Universidad Nur también apuesta por la inclusión social con planes de profesionalización de trabajadores empíricos de distintas áreas.

Universidad Privada Boliviana

Grados paralelos con una universidad internacional

Ingeniería Comercial, Ingeniería Financiera, Administración de Empresas y Economía ofrecen un grado paralelo con University of London; es la innovación más reciente de la UPB. Además, tiene en carpeta la inclusión de Psicología Organizacional e Ingeniería del Medioambiente y Energías Alternativas como respuesta a estudios e investigaciones realizadas.

Universidad Privada De Santa Cruz De La Sierra

Configura un sistema de emprendedores cruceños

Los nuevos planes de estudio de las 20 carreras de la UPSA, aprobados en 2017 por el Ministerio de Educación, fomentan las capacidades de los estudiantes para proyectar e implementar emprendimientos propios y desenvolverse en los escenarios del futuro. La universidad también incorporó laboratorios con salas y equipos para la investigación.

Universidad Privada Domingo Savio

El universo estudiantil opta por carreras empresariales

La red de la UPDS tiene un portafolio de 19 programas académicos en ocho sedes diferentes. Ingeniería Civil, Derecho, Medicina y Sicología son las licenciaturas más recientes. En 2017 se rediseñó la oferta académica adecuándola a un modelo educativo por competencias y actualizando sus contenidos. Las ciencias empresariales son las más demandadas.

Universidad Tecnológica Privada De Santa Cruz

La demanda del mercado dio lugar a refuerzos en sus áreas

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales incluyó a la carrera de Sicología; Ingeniería Eléctrica reforzó a la Escuela de Ciencias y Tecnología; y Comunicación Estratégica y Digital se alineó en el área de Ciencias Empresariales. Estas incorporaciones acompañan a 15 licenciaturas. Además, la Utepsa enfoca sus esfuerzos en su Escuela de Posgrado.

Universidad para el Desarrollo y la Innovación

Establece el modelo de formación por competencias

La UDI se enfoca en áreas prácticas. La carrera con mayor demanda es Ingeniería Mecánica Automotriz y Autotrónica, así como Gastronomía. Tiene otras cinco carreras en oferta. La naturaleza tecnológica y la estructura de desarrollo e innovación hace que esta universidad no descarte incluir carreras que guarden relación con estos conceptos.