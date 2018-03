Del Washington Post a supermercados, el imperio de Jeff Bezos va más allá de Amazon

Detrás del hombre más rico del mundo no solo hay una historia de triunfos, sino también de fracasos, pero su tenacidad es más fuerte.

No le fue bien con su plataforma de reservas hoteleras ni con su sitio de subastas; tampoco logró el resultado esperado con su primer smartphone, el Fire Phone, entre otros proyectos, pero para este empresario estadounidense fallar es un paso necesario hacia el éxito.

“He hecho miles de millones de dólares de los fracasos en Amazon”, admitió en una oportunidad tras expresar que las empresas que no siguen experimentando entran en una situación desesperada.

La fortuna de Jeff Bezos (54) reside en sus acciones en Amazon, el gigante de comercio electrónico que fundó en 1994. Hoy está valorada en $us 112.000 millones.

Bezos es también dueño de la compañía aeroespacial Blue Origin, que fundó en 2000, con la que está desarrollando cohetes reutilizables capaces de transportar pasajeros. En 2013 compró The Washington Post, uno de los periódicos históricos de EEUU por $us 250 millones. También es, desde 2017, el dueño de Whole Foods, cadena estadounidense de supermercados de productos orgánicos y naturales, en un acuerdo que se selló por cerca de $us 14.000 millones.

Ha apostado también por el desarrollo de la energía limpia y ha invertido en empresas tecnológicas como AirBnB, Twitter o Uber.

Las claves de su éxito



Para Carlos Jordán, CEO y fundador de los portales UltraCasas.com y UltraCreditos.com, las cualidades de Jeff Bezos que le generan más inspiración son su visión y la simplicidad de vida que le permite enfocarse mejor en lo que realmente importa. Bezos estudió Ciencias de la Computación e Ingeniería Eléctrica y empezó fundando la librería en línea Cadabra.com, que tuvo su primera oficina en el garaje de una casa que alquiló en Seattle. Luego nació Amazon como la primera tienda online de venta de libros en EEUU. “Desde un inicio su visión era convertir

Amazon en la tienda digital más grande del mundo. Los libros solo eran el inicio”, dice Jordán.

Internet es la gran apuesta de éxito de muchos empresarios. “El internet ha llegado para cambiar nuestras vidas. Su capacidad de llegar a billones de personas de forma inmediata lo hace imbatible para generar negocios”, destaca el emprendedor.

Carlos Jordán considera que los bolivianos podemos utilizar la visión de este empresario exitoso como ejemplo, aterrizar sus ideas (y de otros más), adaptarlas y hacerlas evolucionar. Pero aclara que los negocios de internet son igual o más exigentes que los de otra industria.



Desde la agencia Santa Cruz Innova de Cainco consideran que el éxito de Bezos responde a una visión emprendedora e innovadora; a la capacidad de priorizar las necesidades del cliente y desarrollar la tecnología para cubrirlas.