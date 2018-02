Colombia, la vitrina de la última tecnología para fabricar prendas

El ajetreo de expositores y compradores es intenso por los pabellones, patios y pasadizos del centro de eventos de Medellín, Colombia, llamado Plaza Mayor, lugar donde se desarrolló la trigésima versión de la feria Colombiatex. En ella se expusieron y se vendieron los tejidos, las telas, los accesorios y las maquinarias con las que se confeccionarán las prendas que serán lucidas en otro gran evento del país cafetero, el Colombiamoda, el cual se desa-rrollará en la misma ciudad a fines de julio de este año.

El Colombiatex de este año fue muy especial, pues se cumplieron las 30 versiones continuas, siendo el eslogan Abre los ojos , en alusión a ver por todos lados el conocimiento, la innovación y las últimas tendencias, tanto en el campo de la moda como en el de la maquinaria de última generación para la producción de prendas.

Cabe recordar que estas dos ferias son organizadas por el Instituto para la Exportación y la Moda (Inexmoda), cuyo presidente desde 2008 es Carlos Eduardo Botero, el que subrayó la importancia de las industrias textil y de la confección colombiana, que comenzaron a organizarse en 1984 cuando los compradores de Estados Unidos les impusieron algunas trabas, especialmente en lo referido al comportamiento del Gobierno de subsidiar los aranceles tributarios.

En 1988 en Inexmoda, al mando del fundador, Roque Ospina, deciden crear dos eventos, primero fue Colombiatex, en 1989, y luego vino Colombiamoda, en 1990.

“Aunque no han salido las cifras oficiales del Gobierno, pero hemos calculado que el año pasado las exportaciones de textiles y de confecciones ascendieron a $us 630 millones, siempre con el impulso de Inexmoda y con el apoyo de ProColombia, que es la entidad estatal de respaldo a las exportaciones”, indicó Botero.

Otro hito importante del Colombiatex de este año es que Brasil fue el país invitado en virtud al tratado de libre comercio suscrito en diciembre de 2017 entre el país cafetero y el Mercado Común del Sur (Mercosur).

“Brasil es muy atractivo para las exportaciones colombianas por el tamaño del mercado, la población y la creciente clase media exigente que tiene”, anotó Juliana Villegas, vicepresidenta de Exportaciones de Procolombia.

Sublimación, la novedad

En la extensión del salón Amarillo de Plaza Mayor, fueron ubicados los 24 expositores italianos de maquinaria y partes para textiles, así como para la sublimación de telas, que ha sido lo más recurrente en el Colombiatex 2018.

A ellos se acopló la oferta de aparatos de última tecnología de origen brasileño que desde hace 12 años participa de esta feria. Los brasileños están aglutinados en la entidad Avimaq, que cuenta con 200.000 asociados y 7.500 firmas.

Los que usaron esta tecnología fueron los diseñadores gráficos que han incursionado en el negocio de la producción de telas impresas mediante programas de computadoras. En Colombiatex hubo 32 empresas de ese sector.

Fábrica inteligente

Entre los atractivos de la muestra, para ilustrar a los visitantes la fábrica de indumentaria deportiva Creitex montó una muestra de cómo se fabrican las prendas que van a parar a la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que les envía las especificaciones técnicas de las prendas a confeccionar.

Se graficó desde el escritorio donde se arman los diseños que luego pasan a la máquina impresora, tipo plotter, para pasar a la cortadora y por último, con todas las piezas listas, las hábiles manos de las operarias las cosen en menos de 4,5 minutos.

Tejedora japonesa

Japón, harto conocido por la producción de máquinas de tecnología de punta, estuvo presente este año con una compañía Fuktex que expuso cómo trabajan las tejedoras circulares Fukuhara.

El representante en Colombia de firma japonesa, Rogelio Puerta, reveló que el equipos es de alta velocidad, alta producción, pues al ritmo de 45 revoluciones por minuto le permite confeccionar 1.200 kilogramos de telas por día, con extrema seguridad.

Además, la máquina usa 208 carretes de hilo y puede producir 15 diferentes tipos de tela.

En 2018, apenas se generaron $us 8,5 millones en textiles

Bolivia es casi ajena al comercio que realiza Colombia en el mundo, pues pese a ser parte de la CAN, existe poco contacto comercial, aunque los colombianos ven a nuestro país como uno de los potenciales mercados, no solo para sus textiles y confecciones, sino para otros productos.

Juliana Villegas, vicepresidenta de Exportación de ProColombia, entidad estatal de apoyo a las exportaciones, refirió que cada año se reúne con sus pares bolivianos en el encuentro empresarial andino donde ha trabajado en varios proyectos.

“Bolivia es nuestro comprador de confecciones, en especial de ropa interior, por ello lo estamos monitoreando para suplir los espacios que copan los productores de Brasil y Argentina, que nos hacen la competencia”, manifestó Villegas.

ProColombia tiene registrado que entre enero y noviembre de 2018 vendió al mercado boliviano $us 4,8 millones en confecciones; además de $us 2,8 millones en bisutería; y por último, $us 921.000 en textiles.

También es muy escasa la participación del empresariado boliviano en los grandes eventos de Colombiatex y Colombiamoda.

Carlos Eduardo Botero, presidente de Inexmoda, reveló que solo se registraron 51 compradores de insumos y máquinas en Colombiatex de 2018; pese a que durante dos años consecutivos la entidad estuvo en nuestro país promocionando ambos eventos en varias ciudades.