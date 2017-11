Clima laboral hace que las firmas sean rentables 

Si es de los jefes que piensa que la preocupación de las empresas por todo lo relacionado con el bienestar de la gente, la calidad de vida, la salud y el ambiente de trabajo es un aspecto irrelevante en la consecución de resultados, se equivoca.



Y es que las organizaciones que tienen un buen clima laboral retienen a los mejores talentos y, además, son mucho más rentables, afirman los líderes de los Mejores Lugares para Trabajar en Bolivia 2017, según el ranking de Great Place to Work (GPTW).



Daniel Sologuren, gerente general de DHL, firma que ocupa el primer puesto entre las empresas con menos de 250 colaboradores, explicó que en los años en los que su clima laboral no fue bueno, sus resultados financieros fueron menores a los actuales, en los que destacan por tener un buen ambiente de trabajo. Además, tener personal motivado permite ofrecer un servicio de calidad que fideliza a los clientes.



A decir de Carina Rivero, gerenta de RRHH de Belcorp, compañía situada en el primer lugar del ranking de los mejores lugares con más de 250 colaboradores, tener un buen ambiente de trabajo impacta positivamente en la productividad, logrando disminuir la rotación, el ausentismo y los atrasos, manteniendo siempre el espíritu de sobrepasar los resultados del negocio.



El éxito de ADM SAO depende de la experiencia y la innovación de su gente. “Las condiciones del mercado impactan en las ganancias, por lo que saber que hacemos las cosas de la manera correcta es una garantía de que nuestros objetivos se alcanzarán”, señaló Pablo Céspedes, desarrollador organizacional de la empresa.



Para Javier Urey, gerente general de Mainter, el buen ambiente laboral promueve el respeto a la dignidad de las personas y la búsqueda de su desarrollo profesional y personal, dando rendimientos económicos positivos.



Por su parte, Hernán Solares, vicepresidente de Recursos Humanos del BMSC, manifestó que los trabajadores, al sentirse cuidados, dan realmente lo mejor de sí a la organización, repercutiendo positivamente en los resultados de la misma.



Gracias al compromiso de sus trabajadores, Farmacias Chávez en los últimos años ha sextuplicado su dimensión en los aspectos operativos y logísticos. “Es muy importante que nuestros colaboradores se sientan a gusto con su trabajo y consideren que su aporte es muy importante para el desarrollo de todos los bolivianos”, dijo el gerente general de la empresa, Leonardo Salvatierra.



Ser uno de los mejores lugares para trabajar ha ayudado a Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas a reducir los costos de rotación, dirigir mejor las capacitaciones y optimizar los beneficios a su personal en función a sus necesidades. El impacto además se ve reflejado en el crecimiento sostenible de los resultados, que son de conocimiento del personal para lograr su compromiso, según José Parada, gerente general de la firma.



En 3M, el buen clima laboral ayuda a que los objetivos comerciales sean alcanzables. “Sentirse y estar bien es vital para las operaciones comerciales, ya que tener un trabajador motivado y comprometido hace que lo imposible se haga posible”, sostuvo Wendy Benítez, gerenta comercial de la compañía.



Las organizaciones sin fines de lucro que tienen un buen clima de trabajo también registran mejoras en sus operaciones, como es el caso de Techo, en el que les ha ayudado a la retención de talentos, lo que es fundamental para alcanzar un mayor impacto en su labor, según su director de comunicaciones, Ciro Hoyos.



Implementación de acciones

Ser un excelente lugar para trabajar no significa necesariamente que tenga que haber mayores inversiones. Solo se necesita crear y sostener en el tiempo algunas acciones.



DHL ha implementado una serie de compensaciones y beneficios más allá de la remuneración económica y organiza eventos que involucran a las familias de los trabajadores. Además, comunica los resultados a sus empleados para que estos sean conscientes de lo que aportan a la empresa, indicó Sologuren.



Por su parte, Belcorp promueve las relaciones sólidas entre jefes y colaboradores en las que prima la comunicación. Además, fomenta el espíritu de excelencia en pro de resultados extraordinarios y cada vez que conquista una meta, festeja, explicó Rivero.



En Nacional Seguros Vida y Salud cuentan con planes de capacitación y desarrollo, programas de beneficios e incentivos, actividades de integración inter áreas y evaluaciones de desempeño ligadas al cumplimiento de objetivos.



En Mainter destaca su programa Bienestar empresarial, que tiene diferentes planes de acción, entre ellos uno denominado Quiero ser, dirigido a reconocer el esfuerzo académico escolar de los hijos de sus trabajadores.



Para el BMSC, la cultura de reconocimiento visible que valora el trabajo propio y el del compañero ha sido clave. “Cada trabajador ha tomado conciencia de que está en sus manos hacer de nuestro banco un excelente lugar para trabajar”, manifestó Solares.



En Tigo se han implementado oportunidades de profesionalización, según Leda Ybarnegaray, ejecutiva de RRHH de la telefónica. Para ello, cuentan con la Universidad Virtual Talent Center y la escuela de Negocios Tigo Sales & Experience.



Nueva conciencia



La country mánager de GPTW Bolivia, Aldana Fernández, señaló que este año más empresas se han sumado a la misión de transformar la sociedad a través del trabajo en el desarrollo de ambientes de confianza, ya que fueron 14 firmas las premiadas.

“Decisiones como no desvincular personal, sino recortar otros gastos, son un claro ejemplo de esta nueva conciencia de incentivar las comunicaciones a través de redes internas que han permitido a algunas firmas diversificar servicios y adoptar campañas de ahorro”, dijo Fernández.



El acto de premiación de GPTW, en el que Dinero estuvo presente como media partner, se realizó la semana pasada en Santa Cruz.