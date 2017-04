Clase media cruceña crece a un ritmo anual del 23%

El número de personas que se sumarán a la clase media en Santa Cruz en los próximos 14 años crecerá cada año a un promedio del 23%, pasando de las 36.000 registradas en 2016 hasta totalizar la entrada de 522.000 individuos en 2030.



Así lo aseguran desde la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist (EIU por sus iniciales en inglés) en el estudio titulado ‘Midiendo el medio: cuantificando las oportunidades de mercado en las ciudades latinoamericanas’.



Los autores de dicha investigación evaluaron al menos tres criterios en 122 ciudades de la región: la concentración de la clase media en las áreas metropolitanas, el tamaño de estas en cuanto a la población y el crecimiento que han tenido a lo largo de los años.



Bajo este último criterio, The Economist identificó como clase media a las personas que tienen ingresos anuales por encima de los $us 15.000 (en términos nominales). Y en esa lista, Santa Cruz ocupa el primer lugar entre diez, con un crecimiento -en 14 años- de un 1.343%. Cochabamba (1.178%), La Paz (854%), Guayaquil (524%), Chiclayo (483%), y Arequipa (458%) cierran el top cinco.

“En los últimos 50 años Santa Cruz se ha transformado de ser una región aislada a la capital de la industria petrolera, agroindustrial y semillera para el resto del país”, precisa el informe.

Pero también aclaran: No todo es atractivo. La ciudad se enfrenta a desafíos de desigualdad social, conflictos por ocupación del espacio público y con indicadores altos de pobreza.



La proyección interna

Pero también hay otros indicadores que complementan estos datos de la clase media. De acuerdo con el Centro Boliviano de Estudios Económicos (Cebec-Cainco) de 1970 a 2012, el ingreso por habitantes en Santa Cruz aumentó en una proporción de 1 a 10. Y durante el mismo periodo la pobreza extrema se redujo en casi un 80%. “La mayor capacidad adquisitiva de la población y el aumento de la clase media permiten contar con una masa crítica con capacidad de compra, siendo la parte urbana una plaza interesante para los negocios”, dijeron.



Otro fruto del crecimiento de la clase media en Bolivia es la ‘apetencia’ por las franquicias que se anclan principalmente en los centros comerciales. Así lo confirma Roberto Pérez, gerente de una de las firmas gestoras de varias marcas que arribaron al país: Franquicias América.

Pérez indicó que los clientes de la clase media se parecen más en la mayoría de los países con respecto a otros estratos sociales de cada una de las nacionales. Ahí, según el directivo, radica el éxito de las franquicias que han sabido internacionalizarse. En el país operan alrededor de unas 60 marcas sumando las locales como las foráneas, principalmente en el sector gastronómico y el de servicios, según un dato de 2016 de la Cámara Boliviana de Franquicias.

La clase media en el país, de acuerdo con Pérez, se concentra en el eje central del país e identifica como ‘impulsores’ la dinámica del sector inmobiliario, auge del comercio minorista y de la importación, integración de las ciudades del eje en la economía global y las políticas redistributivas del Gobierno.

Una muestra del dinamismo económico cruceño que impacta en un mayor crecimiento de la clase media son las cifras que maneja la Asociación de Empresas Bolivianas de Venta Directa que suman $us 360 millones, de los cuales Santa Cruz representa el 45% del negocio.

La bondad en la tierra



Luis Barbery, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc), atribuye el crecimiento de la clase media al vertiginoso desarrollo que vive la ciudad desde 1960, cuando inició su transformación primero en la parte forestal y alimentaria con la agroindustria cañera, algodonera, oleaginosa, ganadería bovina, lácteos, avicultura, y luego en los servicios.



“El desarrollo de un país está directamente relacionado con su clase media. Este segmento da consistencia y sostenibilidad al padrón de consumo y proyecta el crecimiento”, dijo Barbery.



El economista Téofilo Caballero indica que el diseño de políticas públicas y una estructura institucional muy fuerte ha permitido que la cobertura de la población a los servicios básicos supere el 90% y mejore considerablemente el Índice de Desarrollo Humano (IDH).



Caballero resaltó que Santa Cruz es pródiga en cuanto a recursos naturales, lo que ha permitido el asentamiento de grandes industrias. Aseveró, además, que un 43% de la cartera de créditos se coloca en esta región y un 90% de los empleos son generados por el sector privado.



Para la Fundación Pópuli, según la estratificación en niveles socioeconómicos, se tiene que el 20% de la población podría categorizarse como estrato medio. El incremento anual en la clase media (de acuerdo con la tasa de crecimiento de la población inferior al 3%) es de alrededor 14.000 habitantes en promedio para Santa Cruz.



Según el Cebec, el Producto Interno Bruto (PIB) de Santa Cruz sobrepasó los $us 10.000 millones en 2015. Su crecimiento promedio en los últimos años es del 6,5%, mientras que del PIB nacional se encuentra en 5,5%