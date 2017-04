Chichi J. de Brunner pinta óleo acrílico y porcelana

Actualmente vive de su arte y siente pesar porque muchos padres no confían en sus hijos cuando estos les dicen que van a estudiar arte. Eso lo escuchó cuando seguía esta carrera en la universidad Nur, la misma que se abrió y se cerró con su grupo, porque no había interesados. "Doy gracias a Dios porque decidí tomar el don que Él me regaló, gracias a mis pinturas puedo expresarme en mis obras, hago lo que me agrada, recibo el cariño de la gente que obtiene mis obras, conozco otros lugares del mundo y tengo muchas hermosas amistades", asegura.

Este año cumple 30 años de estar exponiendo sus obras en óleo, acrílico y porcelana por el mundo. Empezó en 1987 con una muestra en la Casa de la Cultura de Montero, ciudad que adoptó como suya desde hace casi cuatro décadas, cuando de la mano de su amor se fue a radicar allá.

Muy jovencita se casó con Roger Brunner y por cuestiones de trabajo decidieron mudarse de Santa Cruz a la pujante capital del norte integrado, allá nacieron sus tres hijos y ese cielo, vio crecer su pasión por el arte.

Su impulsor

La artista firma con su sobrenombre y el apellido de su esposo. Con una franca y llana sonrisa, comenta que él siempre le brindó su apoyo, incentivándola a seguir con su arte, porque ella pintaba y en su hogar destacaban sus obras, de ese modo continuó con los pinceles impregnados de ideas y colores. Fueron las noches las que vieron nacer sus obras. Mientras sus hijos dormían, ella creaba, a veces hasta ver el amanecer.

“Soy autodidacta”, remarca con su suave voz que se fusiona con el escenario limpio y blanco de su taller. Aunque con el correr de los años pudo seguir unos cursos de porcelana en Santos, Brasil y desde ahí nadie la detuvo, porque ya conocía técnicas de pintura en óleo y acrílico.

Porcelana fina

La porcelana encuentra eco en sus manos y adquiere valor sentimental muy profundo porque son obras valoradas por otros artistas y por personas no conocedoras de arte, a las que les gusta lo que hace y la siguen.

“Llevo 30 años haciendo exposiciones y un poco más de ochenta muestras, por eso afirmo que como en toda profesión la práctica es básica y hay que tener mucha paciencia para lograr los resultados que esperamos. Esto no se logra de la noche a la mañana”, afirma. También confiesa que ha encontrado un nuevo placer en enseñar y transmitir sus conocimientos en técnicas y procedimientos de pintura.

Para tener material disponible en sus cursos, tiene una representación completa de la línea europea Filipe´s Art, con pinceles y pinturas especiales para porcelana que no hay aquí, “incluso hago envíos a otros departamentos” acotó la artista.

La artista ha participado de convenciones internacionales en México, Orlando-Estados Unidos, Río de Janeiro-Brasil y Salta-Argentina, donde ha realizado demostraciones de sus trabajos para artistas que pintan sobre porcelana, siendo una experiencia gratificante compartir con otros creativos su estilo y técnica.

En esta ciudad integra el Grupo EncontrArte, con quienes hizo su última exposición en las instalaciones de las torres Cainco, junto a los reconocidos artistas plásticos Ángel Blanco, José Moreno, Jamir, Johanson, Susy Castro, Rubén Darío Román y Dioselinda Velasco