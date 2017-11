Castedo: “La ley no permite que exportemos energía eléctrica”

Lo que un día como hoy, pero hace 55 años, nació como una necesidad energética -solo las edificaciones aledañas a la plaza 24 de Septiembre contaban con electricidad- que llevó a reunir a cerca de 8.000 personas, que recaudaron alrededor de $us 10.000 y se guiaron en el sistema cooperativo para formar una empresa eléctrica, hoy es la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE). Cuenta con 650.000 socios, distribuye energía al 98% de la capital cruceña, al 95% del departamento, tiene un valor de $us 500 millones y maneja el 45% de la energía del país.

Su presidente, Miguel Castedo (42), manifiesta que CRE es Santa Cruz. Resalta el compromiso que la Cooperativa tiene con la comunidad, también se refiere a la supuesta inflación en las facturas de energía eléctrica.

Son 55 años los que CRE lleva distribuyendo la energía eléctrica en Santa Cruz ¿Cuál es el antecedente sobre el que se sustenta esta institución?

En este tiempo CRE acompañó e incluso se adelantó al desarrollo de Santa Cruz. Convertimos un pueblo en una ciudad y una ciudad en el motor de desarrollo de Bolivia. Somos la ciudad más iluminada del país. El crecimiento no solo se debe a líneas eléctricas, puesto que, además de administrar los tendidos de la Gobernación, se invirtió. Al ser una entidad sin fines de lucro, dejamos de tener dinero en reserva y lo ‘volcamos’ en redes y trabajo.



¿Cómo funcionan estas inversiones?

Los excedentes de un sistema cooperativo se deben dividir entre los socios de acuerdo al consumo. Si bien es la industria la que más consume energía, la asamblea de socios de la CRE nos dio el permiso para que los excedentes se distribuyan en programas sociales, ejecutamos 20 planes en beneficio de la comunidad. Nos enfocamos en temas de salud y educación, brindamos becas de estudio y donde se soliciten cursos de formación para que la gente pueda realizar actividades y llevar ingresos a su hogar. Asimismo, en las provincias generamos y distribuimos energía.



¿Están proyectando algunas mejoras en el tema energético?

La CRE está trabajando en nuevas tecnologías para un mejor servicio tanto para la industria como para el usuario domiciliario, los medidores prepagados son un ejemplo de ello, con esto se anticipa el importe de consumo que se realizará de energía.

Asimismo, la implementación de medidores inteligentes es algo en lo que estamos trabajando, donde el cliente puede tener un reporte de energía y hacer un seguimiento diario o por hora del consumo; en el tema industrial esto es importante. La app de la CRE ya está lista para relacionarse con estos medidores inteligentes, el usuario podrá recibir notificaciones sobre su medidor en cualquier dispositivo móvil.



¿Hay una fecha para establecer estas iniciativas?

Nosotros ya tenemos los planes y la capacidad para efectuarlo, hay pruebas piloto con algunas edificaciones, pero la norma no nos lo permite todavía. Las autoridades deben darnos el permiso para empezar a implementar el servicio.



¿Cuánto del negocio representa la industria?

La industria es importante porque consume entre el 60 y el 70% de nuestra oferta de energía, el resto es para los domicilios.

Han surgido críticas por una supuesta inflación en las facturas de energía eléctrica ¿A qué atribuye estos supuestos incrementos y cómo funciona el sistema en estos últimos meses del año?

Lo primero que tienen que saber nuestros socios y usuarios es que el clima tiene una fuerte incidencia sobre el consumo de electricidad. Por eso es que estamos con una campaña mediática de uso eficiente de la energía para que la gente revise sus hábitos de consumo y el buen funcionamiento de sus equipos y electrodomésticos. Por otro lado, CRE es una institución regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad y nosotros por ley sólo aplicamos la tarifa. Esta tarifa en Bolivia tiene un importante componente social, mayor consumo, mayor es el precio de los kilovatios hora (kw/h). Por eso es que las quejas que aparecen en redes sociales son de los domicilios que tienen consumos por encima de la media, que es de 400 kw/h. El 95% de los domicilios no sufre variaciones significativas en el monto a pagar.

¿Cuáles son los planes de inversión en los que se está trabajando?

En años anteriores nuestras inversiones no superaban los $us 60 millones. Cada cuatro años manejamos estudios tarifarios sobre nuestras inversiones, hasta 2019 debemos invertir $us 200 millones, a la fecha ya invertimos un 60% de esa cifra. Vamos a destinar el dinero en motores, cada uno con un valor cercano a los $us 2 millones, ese es el plan para con las provincias. Además, apuntamos a cubrir con motores de emergencia en cada una de nuestras plantas, por si uno falla otro lo supla. También buscamos que CRE tenga una casa propia en los ocho sistemas aislados que hay en el departamento y en el sistema híbrido de la comunidad guaraní El Espino.



¿Se planea la expansión a otros departamentos o la exportación de energía a otros países?

No exportamos energía porque la ley no nos permite salir del departamento, tenemos una concesión solo para Santa Cruz. Hemos llegado a la zona fronteriza de Chuquisaca, donde cuatro comunidades vecinas a la frontera de Santa Cruz hicieron las gestiones con el Gobierno para contar con el servicio de CRE, esto no fue planificado, pues nos sujetamos a las leyes y no hacemos nada sin el permiso de la autoridad eléctrica.



Hace algunas semanas el Monitor Corporativo de Referencia en Latinoamérica y España (Merco) calificó a CRE como la mejor empresa en su sector, por gobierno corporativo y planes de RSE, así como una de las de mejor reputación ¿qué significa este logro y cuáles han sido las claves para conseguirlo?

Nos basamos en cuatro valores: transparencia, eficiencia, compromiso social y participación democrática, esos son los pilares con los que se trabaja y se seguirá trabajando. A esto se suma el amor y el orgullo de hacer algo por tu pueblo y por tu gente, el componente social es la línea que sigue nuestra institución, la institución de todos. Además, manejamos una política de trabajo en equipo y de llegar a todos los rincones de Santa Cruz, CRE ha sabido adelantarse al crecimiento económico cruceño.



Desde el punto de vista energético ¿cómo vislumbra el panorama económico del país?

El Gobierno nacional hizo inversiones en generación eléctrica, eso nos da tranqulidad, y nosotros hemos invertido en expansión y anillos de seguridad a la línea que tenemos en Santa Cruz; es decir, la capacidad de inyectar energía a un lugar desde distintas plantas de energía. Si hay cortes de generación, la pueden suplir otras plantas sin problemas.