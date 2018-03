Carlos Eduardo Botero Hoyos: “Colombiatex es una plataforma de buenos negocios en América”

Colombia no solo es un país conocido en el mundo por la producción de café, en las tres últimas décadas ha surgido como un exportador de moda. A raíz del cuestionamiento que hizo el Departamento de Comercio Exterior de EEUU, en 1984, que consideraba como ilegales los subsidios tributarios que hacía el Gobierno colombiano a los confeccionistas de prendas al país del norte, fue que los exportadores renunciaron a la ayuda para conservar el exigente mercado estadounidense. Por ello, en 1988, se conformó el Instituto para la Exportación y la Moda (Inexmoda), el cual, a partir de 1989, comenzó a organizar el evento anual de Colombiatex, en enero, que es el principal proveedor de textiles, tejidos y otras materias primas para la confección de prendas que luego son exhibidas en otra actividad, el Colombiamoda, que se desarrolla entre julio y agosto de cada año. El primer ejecutivo fue Roque Ospina, que en 2008 dio un paso al costado, asumiendo Carlos Eduardo Botero, siendo la segunda generación de profesionales encargados del evento.

¿Cómo fueron los inicios de Inexmoda, de Colombiatex y de Colombiamoda?

Inexmoda se fundó hace más de 30 años, es un instituto privado sin ánimo de lucro que está detrás de la organización de Colombiatex, que este año realizó la versión N.° 30. Colombiamoda, que en julio cumplirá 29 años, es la semana de la moda de Colombia, en la cual se muestra el producto terminado de las materias primas y otros insumos que son exhibidos a principios de año en Colombiatex.



¿Qué hace Inexmoda?

Ayuda a desarrollar y a fomentar todo el tema exportador, el cual ha evolucionado a medida que los empresarios de la cadena de la moda han tenido más retos.



Una dificultad con EEUU les hizo buscar alternativas, ¿siguen exportando al norte?

Sí, en ese momento fue así, pero hoy tenemos una cartera muy extensa, aunque sigue siendo EEUU el primer país al que exportamos, luego están México, Perú y Ecuador, que son los primeros cuatro destinos de lo que Colombia vende en el exterior.



¿Por qué estos dos eventos se realizan en Medellín?

Por más de 100 años Medellín ha sido la pionera en la industria textil y confeccionista del país. Los talleres principales de algodón y las marcas más importantes estaban acá; por ello hoy, entre Bogotá y Medellín, cubren el 80% de las telas y confecciones que se producen en Colombia.



¿Desde cuándo se llama Colombiatex de las Américas?

Desde hace más de 10 años, cuando se consolidó como un gran centro de negocios, no solo en Colombia, sino en todo el continente, pues

vemos que año tras año la dinámica aumenta con el tráfico de compradores, de expositores, lo que la ha consolidado como la feria principal.



¿Cuánto es lo que se exporta en textiles y en moda?

Aunque no han salido las cifras oficiales del Gobierno, hemos calculado que el año pasado ascendieron a $us 630 millones de exportaciones en textiles y en confecciones.



¿A cuánto ascendieron las intenciones de negocios?

Al final del evento, la empresa encargada de llevar el registro, Invamer, dio a conocer que en la rueda de negocios 161 exportadores se conectaron con 85 compradores, con $us 987.000 de negocios cerrados, y se generaron cerca de $us 9 millones en oportunidades de negocios.



Cada año hay un país invitado. ¿Por qué en 2018 fue Brasil?

No señor, solo se hizo este año por el tratado de libre comercio con el Mercosur. Lo hemos hecho en el pasado cuando firmamos los tratados de libre comercio con EEUU y con Europa, pero no es una práctica habitual.



¿Cómo es la relación entre la empresa privada y el Gobierno en el tema de los textiles y las exportaciones?

En Colombia, el Gobierno respeta la libre empresa y la inversión, sea nacional o extranjera, siempre es bienvenida. Ambos sectores trabajan mucho para combatir la ilegalidad del contrabando.



¿Hay mucho contrabando en Colombia?, ¿cómo los afecta?

Sí, es bastante, se cree que entre el 20 y 30% de lo que consumen los colombianos procede del contrabando; conocemos que es una forma de lavado de activos que existen en el país, cuya mercadería llega de cualquier parte del mundo.



¿Desde cuándo Bolivia está presente en esta feria?

He visto recorriendo los recintos de Plaza Mayor (centro de convenciones de Medellín donde se realiza el evento) a empresarios compradores bolivianos. Cabe realzar que como Inexmoda, en el segundo semestre del año pasado, hicimos una gira de moda en Bolivia, estuvimos en varias ciudades donde compartimos con los bolivianos lo que se venía en materia de tendencias; fue una grata experiencia, porque era la segunda vez que los visitábamos.