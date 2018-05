Amazon y Alibaba, la gran amenaza del servicio postal en el orbe

El servicio postal en el mundo, que hasta hace poco vivía preocupado por el sistema de entrega de paquetes de Amazon, ahora tiene un nuevo dolor de cabeza: Cainiao, un servicio similar al del gigante estadounidense que piensa implementar la firma china Alibaba.

El impacto del servicio de Amazon ha sido tan grande en EEUU, que hasta el presidente Donald Trump lo acusa por haberle costado a USPS (el servicio postal estadounidense) mucho dinero por entregar sus artículos.

Cabe recordar, que USPS viene registrando problemas financieros desde 2008, sus ingresos han disminuido en un 35% en términos reales y la última vez que obtuvo una ganancia fue en 2006.

La otra gran amenaza del servicio postal: Alibaba, está inyectando $us 15.000 millones en Cainiao, y busca expandirse más allá de China. Y por si eso no fuera poco, se está invirtiendo en correos de economía compartida que usan conductores más económicos y autónomos. BCG reconoce que la inversión en tales empresas creció de $us 200 millones a casi $us 4.000 millones, entre 2014 y 2016.

El desafío de reinventarse

El volumen mundial de los envíos de correspondencia ha seguido disminuyendo, cayendo en promedio un 3,4% en 2016, según datos de la

Unión Postal Universal (UPU). Los servicios postales procesan y entregan cada año unos 368.000 millones de cartas y 6.400 millones de paquetes. Ese ente insta al sector a que “deben reinventarse, adoptar la digitalización, redefinir sus propuestas de valor y desarrollar nuevos productos y servicios”. Cree que, además, necesitan apoyo político e inversiones.



Situación en Bolivia



El cierre definitivo de la Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol), ordenado por el Gobierno a través del Decreto Supremo 3495, ha favorecido a las firmas de courrier.



Toda la paquetería de gente que hace sus compras en webs como Amazon o Ebay está siendo canalizada por empresas como UPS, indicó Eduardo Sandy, gerente administrativo de Jet Express Courrier, que representa a UPS hace 26 años en Bolivia.



La aparición de servicios de entrega de paquetería como el de Amazon es preocupante para las empresas como UPS, pero confían en su experiencia adquirida en más de 100 años en el mercado.