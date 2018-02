Alistan pacto comercial estratégico Bolivia-China

Las exportaciones de Bolivia a China sumaron $us 401 millones en 2017 mientras que las importaciones alcanzaron $us 2.027 millones, lo que representa un déficit de $us 1.626 millones en la balanza comercial con el gigante asiático, tendencia negativa que se ha mantenido año tras año.



El Gobierno boliviano busca revertir esa situación, hoy observa mayores oportunidades en ese mercado y planea dar impulso a su relacionamiento económico y comercial con ese país.



“China ha entrado en una nueva etapa de desarrollo en la cual la escala de consumo sigue aumentando. Según sus proyecciones en los próximos cinco años, China importará más de 10 billones de dólares en productos y servicios, lo que es una oportunidad histórica para que las empresas ingresen a ese enorme mercado", destacó el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Huanacuni.



El 22 de enero, el presidente Evo Morales, confirmó un acuerdo para la exportación de carne, soya, quinua y café a China. Huanacuni dijo que ya se ha remitido la información necesaria para cumplir los requisitos exigidos.



“Para todos esos productos se han establecido comisiones técnicas interinstitucionales y hemos avanzado en el intercambio de información. Se tiene previsto reuniones en China con Aqsiq (Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de China) para que los protocolos que autorizan la importación puedan estar listos para la visita oficial del primer mandatario a ese país (anunciada para junio de este año), donde se lanzará el nuevo relacionamiento estratégico entre ambos países”, explicó.



El reto es cumplir con la demanda en volúmenes y calidad. Además anunció la participación de Bolivia en la I Exposición Internacional de Importación de China (CIIE), programada del 5 al 10 de noviembre en Shanghai.

Condiciones necesarias

El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, considera que se puede exportar a China muchos productos alimenticios o bienes semindustrializados de los sectores agropecuarios y madereros.



“Tenemos capacidad de producirlos competitivamente. El reto es tener productos de calidad, con precio accesible, oferta suficiente y entrega oportuna”, dijo.