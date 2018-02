10 principales tendencias de consumo para 2018

La composición genética y la realidad aumentada están entre las 10 principales tendencias mundiales de consumo para 2018, según la empresa de investigación de mercado Euromonitor International.

La creciente curiosidad de las personas sobre su origen y lo que las hace tan especiales, así como por la personalización de su salud y belleza, impulsan un mercado global que se espera se dispare hacia 2022. “Una nueva ola de empresas apunta a brindar a los consumidores hallazgos genéticos sobre su salud, estado físico y nutrición. Y, con la realidad aumentada aplicándose en muchas industrias, el potencial es amplio y lleva los beneficios de las compras en tienda hacia el hogar”, indica.

Se espera que el gasto del consumidor crezca este 2018 a la tasa más rápida desde 2011, observa Alison Angus, jefa de Investigación de Estilos de Vida de esa firma. Y se prevé que las ventas globales del retail por internet crezcan un 3%.

No obstante, la crisis financiera de hace 10 años aún proyecta una sombra e impulsa el crecimiento de retails con precios bajos.

1. Una vida limpia

Este grupo involucra a personas de 20 a 29 años, una nueva generación de consumidores que ha crecido conociendo la recesión, el terrorismo y un convulsionado ambiente político. Tiene una visión amplia del mundo. Siente que pueden hacer una diferencia, lo que influye en su decisión de compra. Eso significa decir ‘no’ una mayor cantidad de veces: no al alcohol, no a hábitos de vida poco saludables y no al gasto desmedido o no informado. Valora compartir experiencias más que ser dueño de cosas.

2. Los prestatarios

Una nueva generación de prestatarios, arrendatarios y suscriptores con mentalidad de comunidad está reformulando la economía, haciendo del consumo ostentoso algo del pasado. Rechazar bienes materiales en favor de experiencias y un estilo de vida más libre es una tendencia que seguirá expandiéndose. Es un hábito de los millennials, pero también está empezando a impactar a generaciones anteriores: los ‘baby boomers’.

3. La cultura del reclamo

Sea con una protesta en Twitter, compartiendo un mensaje viral o firmando una petición electrónica, los consumidores están elevando su voz. El ‘activismo hashtag’, aunque no es nuevo está creciendo a la par del uso de internet. Consumidores empoderados usan las redes sociales para denunciar injusticias y llamar a las marcas a la acción.

4. Está en mi ADN – Soy tan especial

Una nueva ola de empresas apuntan a brindar a los consumidores del estrato ‘Soy tan especial’ hallazgos genéticos sobre su salud, estado físico y nutrición. El interés de las personas sobre su composición genética y belleza impulsan la demanda de kits de ADN para el hogar. Así, la genómica ingresa al mercado masivo. Incluye desde los que se preocupan por su bienestar, tienen curiosidad sobre sus orígenes hasta de fanáticos del estado físico y nutrición.

5. Emprendedores adaptativos

Buscan más flexibilidad en sus estilos de vida y están listos para riesgos. Los millennials tienen una naturaleza emprendedora y buscan actividades con mayor libertad. Valoran productos y servicios que mejoren la adaptabilidad de su trabajo y sus vidas.

6. Verlo en mi habitación

En 2018, la percepción y la realidad se conectarán mezclando imágenes digitales y físicas. Los consumidores podrán visualizar productos antes de probarlos o comprarlos, tanto en tienda como en línea. La llegada de ‘smartphones’ cada vez más sofisticados aporta acceso a una mayor funcionalidad, incluyendo la tecnología de realidad aumentada (RA).

7. Compradores detectives

Con la mayor agitación política en 2017, la crisis de confianza de los consumidores se está acrecentando y está llevando a una mayor acción y participación emocional. Estos consumidores siguen siendo escépticos con respecto a los productos de fabricación masiva y las motivaciones de las empresas que las crean, y cansados de escuchar retórica vacía y palabras de calma, buscan investigar y conocer todos los detalles sobre su proceso productivo y distribución.

8. Diseñadores digitales

El deseo de ser únicos y de alcanzar una verdadera autenticidad está impulsando la personalización hasta un nuevo nivel en 2018, convirtiendo a los consumidores en creadores, quienes participan en el diseño y proceso de producción de los productos.

9. Co-habitación

Esta tendencia ha florecido entre los millennials y los mayores de 65 en el espacio residencial. Es una forma de vivienda donde se comparte espacio y un conjunto de intereses y valores. Se deriva de los hubs hiperurbanos que incorporaron la economía del compartir como un estilo de vida para ahorrar dinero, inspirar ideas colaborativas o dar condiciones de vida cómodas.

10. Los sobrevivientes

Diez años después de la crisis financiera que precedió al inicio de la Gran Recesión, la prudencia de los consumidores sigue inalterable. Pese a la mejora en la economía, el crecimiento en los ingresos y la caída del desempleo, la brecha entre ricos y pobres es altamente visible y aquellos atrapados en un bajo salario/magros beneficios estatales y altos costos de vida aún están luchando para lidiar con la austeridad. Por ello, los consumidores hoy van donde hay grandes descuentos.