Mujer de fe. “Si puedes soñarlo, puedes hacerlo”. Es la frase célebre de Walt Disney que la estilista y maestra en peluquería Mary Lizzie asegura le sirvió como inspiración, hace 26 años, para construir el centro integral de belleza que lleva su nombre. Revela que invirtió $us 700.000 en el edificio corporativo que pronto estrenará en la avenida Busch, detalla la incursión en nuevos servicios y que su nombre, como marca, será una franquicia. Planea expandirse en el mercado local.

—¿Cuándo y cómo incursiona en el negocio de la belleza?

Fue algo innato. Mi pasión por la peluquería nació a los seis años cuando iba con mi madre al salón de belleza. Veía todo el movimiento y fue en el colegio donde puse en práctica lo que miraba. En cuarto medio cuando defendí el test de aptitud determinaba que tenía capacidad para estudiar administración de empresas, pero mi sueño era ser profesora de gimnasia, peluquera o decoradora.

Cuando salí del colegio mis padres me enviaron a Uruguay para estudiar Administración de Empresas en la universidad estatal. Entre 1.000 estudiantes tuve la bendición de aprobar el examen e ingresé a la casa de estudios superiores. Mi padre me enviaba dinero para cubrir mis gastos y como mi pasión era la peluquería hice un esfuerzo y logré inscribirme a la escuela de peluquería. Estudié las dos cosas paralelamente. A los dos años dejé de estudiar Administración de Empresas y les comuniqué la decisión a mis padres.

Fue duro. Dejaron de solventarme los estudios. Acudí a una amiga uruguaya que tenía un salón de belleza, era muy reconocida, y me ayudó. Estuve dos años en Uruguay y de ahí migré a España por petición de mis padres para profundizar mis conocimientos. En ese

país también estuve dos años.

Después retorné a Santa Cruz. Empecé ofreciendo mis servicios a domicilio a mis compañeras de colegio y mi padre me prestaba el vehículo para movilizarme. En la calle Aroma, mi papá me habilitó un salón de belleza y desde allí empecé a generar clientela. Recuerdo que comencé a ahorrar y pagar con cheque a los proveedores y después solicité un crédito al banco. Tenía 27 años, me prestaron $us 21.000 y fue con ese monto que compré el terreno donde hoy es el centro integral de belleza Mary Lizzie, cuyo proyecto se inauguró el 2 de abril de 1991.

—¿Cómo ve el negocio de la belleza en Santa Cruz?

En estos tiempos hay que tener mucha creatividad para competir y ser innovadores. Antes había competencia, hoy hay nuevos jugadores en el negocio y el mundo de la belleza. Hay que buscar sistemas de atención personalizada privilegiando el tiempo y la calidad de servicio para fidelizar a los clientes e innovar. Nosotros, por ejemplo, hemos creado Mary Lizzie Home -el servicio en casa, en un hotel, una boda en el campo o en el exterior- y Mary Lizzie For Men que ahora dispondrá de un ambiente exclusivo, con muchos servicios, para los varones.

—¿El negocio de la peluquería es rentable?

Hace muchos años era rentable. Ahora cambió muchísimo porque la carga laboral afecta los costos fijos. La peluquería es un sector generador de mano de obra intensiva al ser una empresa de servicios. Los costos laborales juegan en contra.

—¿Impacta la desaceleración económica en el sector?

Bastante. Pero en tiempos de crisis es cuando hay que ser y tener creatividad. No quiere decir bajar precios para salir a flote. No es aconsejable hacerlo porque si bajas tus precios no podrás cubrir tus costos operativos y garantizar la calidad del trabajo. Hay que potenciar la capacidades del personal para volverlos más competitivos y creativos y ajustar los sistemas de procesos de atención personalizada y diferenciada para optimizar la eficiencia en tiempo y calidad de atención al cliente. Si optimizamos el tiempo vamos a atender más clientes con la misma cantidad de personal y no despedimos a nadie.

—Está invirtiendo en tiempos de ralentización...

Estamos a punto de estrenar el edificio corporativo que planeamos hace siete años. Tiene cuatro pisos, demandó $us 700.000 y consideramos que va ser el más importante a escala nacional dedicado a la belleza. Ahora la atención de novias será en una planta y se suma el nuevo ambiente exclusivo solo para varones. El sector empresarial, ejecutivo y deportista tiene un lugar de clase mundial, a la altura que se merece.

—¿Tiene planes de expandirse a otras regiones del país?

Tenemos presencia en Trinidad y hay planes de expansión con la escuela de peluquería y salón en los cuatro puntos cardinales de Santa Cruz. Además, creo que ya estamos preparados para franquiciar la marca. Mary Lizzie se convertirá en una franquicia desde 2018. Quiero proyectarme al mercado con una marca rentable en números.

—Entiendo que proyecta generar un polo empresarial desde la avenida Busch ¿De qué se trata el emprendimiento?

Desde 1991 cuando aterricé en la avenida Busch siempre dije que esta zona se convertiría en el Paseo de los Novios y el tiempo me está dando la razón. Hoy hay tiendas que venden ropa exclusiva para novios, estudios fotográficos de primer nivel y una empresa de servicios de eventos alista la incursión en la zona.