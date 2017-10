Salinas acusa a Ribera de no ser reconocido por la Conmebol

Uno de los candidatos a dirigir la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y presidente del club The Strongest, César Salinas, arremetió contra el titular interino del fútbol boliviano, Carlos Ribera, de no haber sido reconocido por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Señaló que el viaje de Ribera a Asunción, Paraguay, fue recibido solo como un acto protocolar y no para reconocerlo como presidente, por los directivos de la Conmebol.

“Carlos Ribera dice dice que ha sido aceptado por la Conmebol y nosotros sabemos que no ha sido admitido, sino que lo recibieron como un acto protocolar y no para reconocerlo. Conmebol no ha mandado ningún documento, porque ellos saben que se lo eligió mal", criticó Salinas.

Ribera se presentó en Asunción y estuvo junto con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, para hablar del fútbol boliviano.

“La Comisión se comprometió a sacar un informe en dos semanas y pasó más de un mes y la posición que hace elporque marca una especie de presión para que la FIFA de una respuesta”, agregó Salinas.