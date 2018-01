Martínez: No temo por represalias, lo dije con respeto al presidente 

El piloto cruceño Leonardo Martínez le pidió la noche del jueves al presidente Evo Morales, mientras pasaba por el podio oficial en La Paz, que respete la Constitución Política del Estado, así como él respeta las reglas del Rally Dakar.

Minutos después, en una conversación con EL DEBER, Martínez confesó que no teme represalias por parte del Gobierno, por sus declaraciones, toda vez que no solo pidió a Morales el respeto al referendo; sino también declaró que no votó por él.

“No tengo miedo porque se lo dije con respeto. Al presidente y al vicepresidente yo los respeto mucho porque son nuestras autoridades y se las debe respetar. Incluso me he sacado fotos con ellos porque se merecen mi respeto”, declaró.

Añadió que sus declaraciones no estaban programadas, teniendo en cuenta que no sabía si lo iban a dejar subir a la rampa.

“Fue un sentir que lo dije, sin planificar. Como lo manifesté al principio, esto que pasó ahora (por anoche) es una bendición de Dios”, acotó.

Al consultarle sobre la ola de comentarios que despertó sus declaraciones, el piloto cruceño manifestó que no busca protagonismo y que de aquí en adelante se fijará en la competencia.