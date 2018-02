La condición de Shilton para un encuentro con Maradona

Peter Shilton, el arquero del seleccionado inglés que jugó el Mundial de México 1986, no quiere saber nada con Diego Maradona, aquel que le hizo un gol con la mano. Este lunes, según un medio británico, el hombre de 68 años reveló que no se encontraría con el argentino a no ser que se disculpe por ese gol ilegítimo.

Según publicó el diario The Sun, Maradona invitará a Shilton a almorzar cuando viaje en junio a Inglaterra, en un nuevo aniversario de aquel partido.

La respuesta del ex arquero fue contundente: “Rechazaré la invitación para encontrarse con él hasta que se disculpe por el gol con 'La Mano de Dios'”.

Maradona, por su parte, avisó tiempo atrás que no tiene porqué disculparse: "No me arrepiento de haber anotado con mi mano. No entonces, no 30 años después... No en mi lecho de muerte”, publicó el Clarín.

¿Habrá encuentro con este panorama?