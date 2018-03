El Barza estira su distancia tras derrotar al Atlético

Hace 3 horas

Un golazo de falta directa de Lionel Messi en el minuto 26 significó un triunfo clave del Barcelona frente al Atlético de Madrid (1-0), que vuelve a ampliar su ventaja a los ocho puntos.



Fue un encuentro equilibrado, con pocas ocasiones, con un planteamiento conservador al principio del Atlético cuyo intento de reacción tras el descanso, dando entrada a hombres más ofensivos como Ángel Correa o Kevin Gameiro, no se tradujo en el marcador.



De esta manera, la ventaja del equipo de Ernesto Valverde, sin ser definitiva, vuelve a ser muy importante a falta de once jornadas: ocho puntos más el enfrentamiento particular a su favor.