Cronenbold no descarta ser presidente de Blooming

A raíz de la pérdida de seis puntos por deudas con exjugadores, Mario Cronenbol, reconocido hincha de Blooming y alcalde de Warnes, visitó el programa Los Más Buscados de DIEZ, para hablar de la crisis económica que atraviesa el club celeste y sus ganas de ayudar para salir del mal momento. El burgomaestre, que dijo no estar en campaña para presidir la institución, expresó que uno de sus deseos es ser el mandamás de la academia.

“Quiero aclara que no estoy en campaña para ser presidente, como otra gente dice. En el proyecto que presenté para trasladar la sede a unos terrenos sobre la avenida G77 no tenía como requisito que yo fuera presidente. Para ayudar, necesito que el directorio diga cuánto es la deuda y que no aparezcan los vende humo de aquella vez diciendo la sede no se vende”, manifestó Cronenbold.

El alcalde de Warnes manifestó que está dispuesto ayudar, pero con la única condición de que el directorio de Juan Alfredo Jordán “diga la verdad” sobre la deuda que tiene el club, que según Cronenbold, pasó de tres a bordear los cuatro millones de dólares.

“Cada día que pasa, la deuda aumenta. El hincha no entiende de la parte administrativa, lo que le importa al hincha son los logros, los títulos, festejar por tres puntos, pero duele que te quiten lo que ganaste en cancha, eso le molesta a uno. Hasta donde sé, ya se perdió un pedazo de la sede, pero nadie dice nada. El directorio debe decir nuestra realidad”, argumentó.