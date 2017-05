MARKETING DE CONCIENCIACIÓN. Humanizando al ser humano

No es suficiente decir que somos una marca humanizada si no lo demostramos #humanizacion

De hecho, hay una frase de Woody Allen que tengo grabada en la mente desde hace ya… vete tú a saber cuántos años. Dice, “las cosas no se dicen, se hacen; porque al hacerlas, se dicen solas”. Si bien en el Marketing no es suficiente con hacer, dadas las circunstancias de que es prácticamente una obligación hacer ruido para que nos escuchen, lean o vean, también es cierto que podemos hacerlo de forma profesional o pseudoprofesional. Y aquí cada uno decide qué estrategia aplicar y cómo llevarla a cabo.

Después de más de un mes sin poder escribir, de nuevo por ese tiempo maldito que no consigo multiplicar ni clonar, me apetece hablar de una de las ramas del Marketing que más me apasionan, sencillamente porque es una fusión de Marketing Emocional, Storytelling, sensibilización y concienciación. Me refiero al MARKETING DE CONCIENCIACIÓN o MARKETING DE CAUSAS.

Estamos en un mundo cada día más marchitado por una sociedad desigual que conciencia mucho y actúa poco. Y si a través de campañas de Marketing de Causa se puede ir educando al ser humano para que éste aprenda y actúe en pro del beneficio común, y por “común” me refiero también al resto de especies del planeta y al propio planeta, entonces a mi me vale, aunque no a cualquier precio.

En una publicación de mi buen amigo Mando Liussi, hablando sobre los sentimientos encontrados en Facebook como plataforma donde no todo vale, pero permitimos que todo valga a nuestra manera, donde el ejercicio de ponernos al día de las efemérides transcurridas a lo largo del día en 75 minutos viendo publicaciones, se convierte en algo agotador, sobre todo para esas personas que no podemos mezclar alegrías y tristezas en un mismo espacio y en el mismo momento, me permití la osadía de decirle tal que así: “¿Y cómo llamas tú a un minuto de lectura de este post donde existen todas estas contradicciones emocionales de las que hablas y dices que no puedes sonreír por alegrías y llorar por tragedias al mismo tiempo? Porque esta publicación tiene de todo ello, en mayor o menor medida… hasta comedida. Brillante.”

Y os cuento esto porque las Redes Sociales son, precisamente, unas de las mejores plataformas para concienciar y actuar, para difundir mensajes donde las causas están a la orden del día, aunque las redes sean un arma de doble filo (esto ya es tema para otro debate, para otro contenido). Al hilo de la publicación de Mando, otro amigo, Raúl Santa Cruz comentaba que a su modo de ver, la sociedad cada día tiene más sentimientos pero cada vez nos influyen menos. Personalmente creo que la sociedad de hoy día no tiene más sentimientos que hace 50 años. Tiene más recursos, con lo cual seguramente se potencian más algunas emociones, pero no tenemos más cantidad de sentimientos porque éstos son los que son, no se fabrican nuevos modelos de emociones.

Precisamente por estar viviendo en una sociedad cada día más marchitada en según qué cosas, y más concienciada en otras, aunque en este segundo caso estaría el hecho de actuar o no ante dicha concienciación, es por lo que cada día nos influyen más nuestras emociones. Las transmitimos a través de unos valores cada día más consumidos, pero a su vez, cada día más imprescindibles para vivir en una sociedad tan digitalizada, que la humanización se convierte en el Oxígeno para seguir sobreviviendo. Y además de la humanización, la CONFIANZA.

Una confianza que las marcas deben tener presente porque en esta Era Digital, el consumidor es, precisamente, lo que está pidiendo a gritos. Y además, lo exige.

Dicho esto, entendemos por Marketing de Concienciación la estrategia (o “fórmula” según algunos criterios) dentro del Marketing enfocada a la concienciación de causas a través de acciones que crean las marcas. En otras palabras, una empresa ayuda a una causa social determinada cuando clientes y consumidores compran su marca, su producto o sus servicios.

Cuando empecé a escuchar sobre el Marketing de Causa, me pregunté, como suelo hacer cuando desconozco algo que realmente me interesa, el origen de éste. En este caso, sus orígenes datan de principios de los 80. El primer caso data en el 83, donde American Express se involucró para restaurar la Estatua de la Libertad, en New York. Comprometiéndose con la donación de un centavo cada vez que se utilizara su tarjeta y un dólar por la emisión de una nueva tarjeta en Estados Unidos. La cifra de donación fue brutal. Dos millones de dólares para poder llevar a cabo la restauración de la estatua más emblemática, o una de las que más, de Estados Unidos.

Pero más allá de la donación, el arma de doble filo en positivo, fue el beneficio para dicha compañía. Esta fórmula, o modelo de negocio, no tardó en ser copiado o tomado como acción para el crecimiento empresarial y, en paralelo, además, se llevaba a cabo alguna causa social.

Algunos lo llamaron filantropía. Demasiado atrevido, teniendo en cuenta que no fue algo altruista, si no más bien, como he comentado, una fórmula que benefició a ambas partes. Como en el Marketing el objetivo final, que no el único, es vender, la fusión de una estrategia bien planteada para el crecimiento de la empresa, de la marca, con la ayuda “desinteresada” para constituir acciones que ayudaran a una causa social, terminó siendo algo que a ojos del consumidor, siempre estuvo, y sigue estándolo, visto como algo positivo para la sociedad.

Os dejo un ejemplo de Marketing de Concienciación de Axion Dexia, un spot de Educación Vial. Ojo, para la gente extremadamente sensible, podéis obviarlo y saltar al siguiente.

Y aquí otro ejemplo brillante de un spot cargado de concienciación y, por supuesto, Marketing en estado puro. A pocos días para que todos nos volvamos locos de remate con la nueva temporada de Juego de Tronos, cualquiera podría preguntarse, empezando a ver el vídeo, quién será la siguiente víctima de la serie. Y aquí tenemos la respuesta…

¿Os pensabais que iba a ser la Spoiler number one? No, prefiero que me sigáis viendo con buenos ojos. Pero al lío y a lo serio, sin duda alguna está claro que el siguiente asesinado es el invierno. Desde 1880, datos registrados por la NASA, este invierno ha sido el más caluroso. Nos estamos cargando el planeta a marchas forzadas señores, y debemos actuar. No es suficiente con hablar, con concienciar, hay que ACTUAR. La temperatura del planeta está aumentando entre 1ºC y 1,5ºC por año, y aunque esto parezca una minucia, las contraindicaciones naturales están llevando al planeta a reaccionar. El CAMBIO CLIMÁTICO es una realidad, y nos estamos cargando nuestra propia existencia. Pero ya paro, que esto no pretendía ser una reivindicación para concienciar. Solo un ejemplo más de lo mal que lo estamos haciendo el ser humano. Ok, sigo.

Os dejo algunas imágenes más para que, los que no sepáis qué es esto del Marketing de Concienciación, os ayuden a entenderlo un tanto mejor. Ojo, algunas son muy duras, pero no me voy a andar con chiquitas a estas alturas. El Marketing de Concienciación es duro, es real, es emocional y es para mentalizar a las personas que ante un problema, hay que reaccionar.

Marketing de Causas, Marketing de impacto, momento wow, promesas, compromiso, concienciación, valores, acciones sociales… todo va de la mano en el Marketing con Causa o de Concienciación. Una campaña bien planteada y estructurada, puede llegar a tener tanta repercusión como para apaciguar, solventar y subsanar muchos de los problemas que, lamentablemente, ha creado el propio ser humano.

En el próximo artículo sobre Marketing de Concienciación os hablaré de los puntos clave para que una campaña de Marketing de Causa obtenga resultados óptimos.

