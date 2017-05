10 CLAVES PARA CREAR MARKETING DE CONCIENCIACIÓN

No creo en los propósitos, sinceramente, porque nunca se cumplen… nunca los cumplimos ni los llevamos a cabo. Creo en los hechos. Como dijo Woody Allen, “las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas”. Tengo la intención de implicarme más en mi blog para nutrirlo y llenarlo de contenidos valiosos por y para vosotros en este 2017. Porque sin vosotros, este blog no hubiera sido posible. Así que os lo debo. GRACIAS de corazón por la paciencia y por permanecer aquí aunque tenga mi almacén de contenidos a medio hacer

Pero vayamos a lo que realmente importa. No veo mejor manera de celebrar un año de mi blog que con una especie de segunda parte de un artículo que publiqué hace unos meses sobre Marketing de Concienciación o con Causa. ¡¡Arrancamos!!

Hola Navidad. Bienvenidas emociones.

Hola Navidad, ya has llegado en la mayoría de comercios, y contigo las emociones a flor de piel. El Marketing Emocional se ha puesto de moda, pero viene de la mano del Marketing de Concienciación, el Marketing con causa, y más en estas fechas que se acercan, donde todos estamos más sensibilizados… ¿o no? Porque claro, llega un momento que tantas marcas metiéndonos las emociones a base de embudos, ya no sabes qué creer y qué no, y esto las marcas lo deberían tomar como acción-reacción antes de crear las campañas de Marketing Emocional, pero sobre todo las de Marketing con Causa. Básicamente para que esos contenidos sean más efectivos. En este caso, efectivos y reales, con credibilidad y autoridad de marca.

El Marketing de Concienciación o con Causa no es una moda, pero sí un desconocido que cada día lo es menos. Hace unos meses escribí este artículo “MARKETING DE CONCIENCIACIÓN. Humanizando al ser humano”, donde expliqué qué es este tipo de Marketing y algunos ejemplos para ponernos en tesitura

Pero vayamos más allá. Que es una técnica utilizada por grandes marcas concienciadas con el medio ambiente y las causas humanas, es una obviedad, pues en el anterior artículo puse ejemplos. Pero lo que muchas pymes, pequeñas y medianas empresas, no saben, es que no es necesario ser una multinacional o una gran marca para llevar a cabo acciones de Marketing con Causa.



Interés y egoísmo capitalista para el bien mutuo.

Debemos ser conscientes de que las marcas que hacen uso de este tipo de Marketing de Concienciación, pretenden limpiar un poco la percepción distorsionada de ese concepto que se tiene de que las empresas viven la avariciosa mentalidad de ser única y exclusivamente máquinas de generar dinero. Uno de los objetivos del Marketing con Causa, precisamente, es hacer entender que más allá de conseguir seguidores en las redes sociales, aumentar el tráfico en la web o incrementar el volumen de ventas mensuales, hay una causa por la que se llevan a cabo todas y cada una de las acciones solidarias a través de esa marca.

El #Marketingconcausa nos ayuda a comprender algunos problemas que desconocemos

Seamos honestos. Muchas de ellas también ven esas acciones como parte impoluta de generar una imagen de marca concienciada y una reputación perfecta que, si la estrategia está hecha con un equilibrio entre lo emocional y lo racional, será un éxito garantizado. Y si como prioridad esas marcas tienen la humanidad para ayudar a causas sociales y medioambientales, por mi, sinceramente, ya pueden incrementar sus ventas. Cuanto más incrementen sus ventas gracias a las acciones de las campañas de Marketing de Concienciación que hagan, más van a invertir en seguir ayudando. Al final termina siendo interés y egoísmo mutuo. Pero efectivo y con resultados positivos por ambas partes.

Debemos crear estrategias con equilibrio entre lo emocional y lo racional #MarketingconCausa

Iglesia + Marketing + Solidaridad = Marketing con Causa y humanidad

Veamos un ejemplo antes de pasar a ver algunas claves para crear una óptima campaña de Marketing con Causa. Esta campaña es la de THE SOCIAL SWIPE.

La Iglesia católica alemana tiene una Obra episcopal llamada MISEREOR, que coopera con el desarrollo. Todas sus acciones de ayuda humanitaria se dirigen a las personas más necesitadas, independientemente de su color, género, etnia o religión. Hace dos años rompieron con las acciones habituales a las que todo el mundo estaba acostumbrado en cuanto a donaciones se refiere. Querían llegar a las personas de la calle para mostrarles su proyecto. Realizaron una investigación creando un perfil de usuario que habitualmente no hacía donaciones. Estudiaron comportamientos y hábitos de éstos. En ese estudio se percataron de que la mayoría de personas serían capaces de donar, aunque fuera una pequeña cantidad, a través de sus tarjetas de crédito, siempre y cuando se les explicara con sumo detalle dónde llegaría su donación. La campaña ganó un premio en el Festival de Creatividad Internacional de Cannes Lions 2014.

Colocaron pósters digitales en los exteriores del metro y algunos centros comerciales, junto con unas simples instrucciones para la autenticación de la tarjeta con la que se iba a efectuar la donación. La experiencia que vivían los donantes, era sumamente positiva. Además de estar donando dos euros para mejorar la calidad de vida de algunas familias de Perú, o a niños encarcelados en Filipinas, para su inclusión social, podían sentir más de cerca la acción por la cual habían donado gracias a las imágenes de dichos murales digitales.

Aquí os la dejo. Personalmente me parece GENIAL. Además de Marketing de Concienciación, también es una forma de Experiencia del Usuario que no dejó a nadie indiferente.

10 CLAVES PARA CREAR MARKETING CON CAUSA.

El consumidor cada día está más y mejor informado gracias a las Nuevas Tecnologías y el fácil acceso que tenemos a ellas y a Internet. Esto también nos ayuda a que, como consumidores, podamos dar voz a los valores, la ética y todo lo que siempre nos ha humanizado antes de tomar una decisión de compra.

Como marcas, debemos tener presente 10 puntos clave antes de lanzarnos a realizar cualquier tipo de campaña basada en estas acciones solidarias y que nos repercutirán siempre sobre la imagen de marca y la reputación de ésta.

CAUSA CON RELACIÓN: Debemos elegir una causa que tenga relación directa o indirecta con nuestra área de trabajo y actividad.

INCLUIR EMOCIONES: Es imprescindible incluir una carga emocional a la causa que llevaremos a cabo. No debemos excedernos con las emociones. Todo en su justa medida.

MOTIVAR A MEDITAR: Debemos crear contenidos emocionales motivadores para que el usuario se sienta identificado y despertemos el lado más humano, logrando que sean ellos los que mediten sobre la causa y decidan colaborar o no en dicha campaña. Nosotros como marca no podemos obligarles a que se conciencien.

OJO CON LAS IMÁGENES: Intentemos, en la medida de lo posible, no utilizar imágenes que hieran la sensibilidad de los clientes o futuros clientes. En algunos casos, es imprescindible para hacer percatar al ser humano de la gravedad de la causa por la que se está luchando y haciendo frente.

LA SONRISA: La sonrisa es el activo más poderoso del ser humano. Utilicemos primeros planos o personas de frente. Las personas de espalda denotan poca transparencia e inseguridad, y esa sensación repercutirá negativamente a la campaña y a la imagen de marca.

COMUNICACIÓN CON CONFIANZA: Los comunicados de la campaña de Marketing con Causa deben ser siempre a través de canales de confianza. Los usuarios tienen muy en cuenta el origen de la noticia cuando se trata de Marketing de Concienciación y de campañas solidarias.

IMAGEN DE MARCA Y REPUTACIÓN: Cuidaremos nuestra imagen y reputación online hasta el mínimo detalle. Este tipo de campañas suelen estar siempre en el punto de mira de los usuarios, más que el resto de contenidos, sobre todo en las Redes Sociales.

ALIANZAS CON CREDIBILIDAD: Debemos aliarnos con organizaciones de mucha credibilidad, y cuanto más demostrable, mejor. La credibilidad inspira la confianza.

HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA.

ESTRATEGIA TRIPLE WIN: No nos olvidemos de que es una estrategia Triple Win. Gana la empresa, el cliente y sobre todo los beneficiarios de la causa por la que estamos trabajando. El tema de los beneficiarios de la causa debe quedar más que transparente a la hora de dar a conocer la campaña.

Algunos ejemplos más de campañas visuales de Marketing de Concienciación o Marketing con Causa:

Como siempre digo, debemos humanizar las marcas para hacerlas más accesibles al consumidor, que quiere sentir cómo la marca le emociona y forma parte de ella. La HUMANIZACIÓN DE LAS MARCAS empieza por el factor humano de las mismas. Como en todas las empresas y negocios. Pero no basta con decirlo, hay que hacerlo..

Debemos #humanizar las #marcas para hacerlas más accesibles al #consumidor

Me despido con este cortometraje, EL REGALO (The Present), del director alemán Jacob Frey, quien ha sido premiado en muchos festivales gracias a este corto. Esta animación intenta hacernos reflexionar sobre la discapacidad. Muy motivador, no me canso de verlo y de intentar sentirlo y observarlo desde diferentes perspectivas para ser lo más consciente posible de las dificultades, adversidades y barreras que uno puede encontrarse. Pero también, las dificultades, adversidades y barreras que nos auto imponemos por la falta de autoestima y el exceso de miedos infundados. ACTITUD chicos… actitud

No dejéis nunca de vivir, porque entonces dejaréis perder la oportunidad de poder contar estas historias que tanto nos identifican y nos hacen crecer.

