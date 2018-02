Los peligros del blanqueamiento dental ilegal y los terribles efectos secundarios que tiene

"Sólo puedo describirlo como un dolor penetrante y terriblemente lacerante que duró unos 45 minutos", cuenta Richard Grieveson, quien se sometió a un procedimiento de blanqueamiento de dientes que salió mal.

El problema fue que en su tratamiento utilizaron niveles de un agente blanqueador mucho más altos que los permitidos legalmente.

Y el de Richard no es un caso aislado.

El Consejo General Dental de Reino Unido ha advertido que está recibiendo cada vez más informes de procedimientos ilegales de blanqueamiento dental.

Y organismos dentales en otros países también han alertado sobre los riesgos a la salud de estos tratamientos sin la supervisión adecuada.

Getty Images Cuando se usan de forma incorrecta los tratamientos de blanqueamiento pueden causar pérdida de dientes, quemaduras y ampollas.

Para conocer cuán extendido es el problema en Londres, un equipo de la BBC llevó a cabo una investigación encubierta en la que filmó a varios esteticistas ofreciendo procedimientos ilegales de blanqueamiento dental.

Una de ellas, llamada Fran Lowe, quien acepta que "honestamente, se supone que no se debe usar lo que yo uso".

"Es el dentista (el que debe usarlo)", dice.

En efecto, la BBC encontró que, no sólo se están realizando estos tratamientos por personas no capacitadas para hacerlo, sino que los niveles de agente blanqueador que se utilizan en estos lugares son mucho más altos de los permitidos legalmente.

Niveles legales

El Consejo General Dental (GDC) de Reino Unido afirma que sólo los dentistas y los profesionales registrados deben llevar a cabo el procedimiento de blanqueamiento dental.

BBC Fran Lowe, filmada en secreto por la BBC, dijo que había utilizado peróxido de hidrógeno mucho más fuerte del legalmente permitido.

Los productos para blanqueamiento dental que se venden en las tiendas por lo general contienen 0.01% de peróxido de hidrógeno, el agente blanqueador usado en el tratamiento.

Pero un dentista registrado puede utilizar en su clínica un nivel máximo permitido de 6%. Esto se debe a que, usado de forma incorrecta, el compuesto puede causar pérdida de dientes, quemaduras y ampollas.

En uno de los lugares que el equipo de la BBC visitó encubierto, encontró que personas no registradas utilizaron una mezcla de 25% de peróxido de hidrógeno.

Richard Grieveson asegura que en el procedimiento al que él se sometió, llevado a cabo por una esteticista no filmada por la BBC, se utilizó una mezcla con 35% de peróxido de hidrógeno.

"Pocos días después (del tratamiento) la boca se me irritó y se me puso muy sensible. Básicamente era como tener úlceras abiertas".

"Vidas en riesgo"

La BBC identificó varios lugares en Londres que ofrecen tratamientos ilegales de blanqueamiento dental.

Science Photo Library El nivel máximo legal de peróxido de hidrógeno en el blanqueamiento dental es de 6% cuando lo realiza un dentista.

Fran Lowe, la esteticista de Plaistow, en el este de Londres, fue filmada usando una mezcla de 25% de peróxido de hidrógeno mientras admitía que era ilegal que ella llevara a cabo el tratamiento, realizado en su casa, y por el cual cobró US$105.

También se le grabó ofreciendo raspado dental, un procedimiento que sólo debe ser llevado a cabo por profesionales dentales.

Además, Lowe le vendió al reportero un tubo de peróxido de carbamida, un producto que cuando se usa en el procedimiento de blanqueamiento se descompone como 7% de peróxido de hidrógeno.

Después la mujer negó utilizar gel de peróxido y afirmó que sólo lo había vendido una vez. Le dijo a la BBC que no sabía que estaba violando la ley y que ya no ofrecía el tratamiento.

BBC Richard Greiveson sufrró un "dolor lacerante" después de un procedimiento que resultó mal.

En otro caso, la esteticista Ashleigh Smith cobró US$140 por blanqueamiento de dientes a pesar de admitir que sólo había tenido un entrenamiento de un día sobre el procedimiento.

Tal como le dijo a la BBC el dentista Ben Atkins, el video de la esteticista Fran Lowe es "el peor ejemplo que han visto" de una práctica ilegal.

"Se están poniendo vidas de pacientes en riesgo al llevar a cabo procedimientos dentales fuera de una clínica dental", afirmó.

El GDC, por su parte, no comentó sobre casos específicos pero la jefa de prácticas ilegales del organismo, Francesa Keen, declaró: "Si ves a alguien en un comercio que asiste a un curso de un día y pones esto en perspectiva con el hecho de que los dentistas asisten a programas de entrenamiento de cinco años para poder obtener su licencia, entonces sabrás que te estás poniendo en peligro".

En Europa, tanto el Consejo Europeo de Dentistas (CED) como el Consejo General de Dentistas de España, también se han mostrado preocupados por el uso de tratamientos de blanqueamiento dental sin supervisión adecuada.

En una declaración conjunta ambos organismos afirman que "los tratamientos para blanquear la dentadura que actualmente se venden libremente en cualquier tipo de comercio o en centros de estética, pueden contener concentraciones de agentes blanqueantes que pueden suponer un riesgo para la salud de los pacientes si el tratamiento no se hace bajo las recomendaciones y sin el seguimiento de un dentista".

"Quemaduras, alteraciones en las mucosas o sensibilidad dental, son algunos de los efectos secundarios que pueden tener para la salud si el tratamiento no es supervisado por un odontólogo".

Y cuanto mayor la concentración del agente blanqueante -agrega la declaración- mayores los efectos negativos en el paciente.

