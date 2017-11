“La intolerancia se debe confrontar ”

Edel Rodríguez llegó a los ocho años a Estados Unidos a bordo de un barco durante el éxodo del Mariel, en 1980, que llevó a 125.000 cubanos al exilio. Es por eso que temas como la inmigración y la justicia social han sido esenciales en su obra. Sus portadas para revistas como Der Spiegel, Time o Newsweek han provocado polémicas y han sido utilizadas en protestas callejeras y en manifestaciones contra, por ejemplo, Donald Trump. A días de su visita al país Rodríguez conversó con Brújula.

¿Cuáles son las fuentes de inspiración visuales de tus carteles?

La inspiración me viene de muchos lugares y situaciones. Desde los museos, a las noticias y conversaciones que tengo con amigos.



¿Quiénes consideras que han sido tus principales influencias?

Mis influencias han sido artistas como Pablo Picasso, Henri Matisse, Diego Rivera, Fidra Kahlo, José Clemente Orozco y carteles internacionales.



¿Los piensas siempre así, tan directos y sin rodeos en su mensaje?

Casi siempre mis carteles son directos, el pensamiento me viene del aire. Es una cosa muy rápida y con mucha emoción. Me pongo a dibujar bocetos y cada idea me aparece casi completa. El trabajo es en el refinar el mensaje.



¿Siempre has estado interesado en abordar la política como artista?

He estado interesado en la política desde que era pequeño. Mi vida siempre ha sido afectada por estas cosas y me parece natural expresarme sobre esos temas.



¿La ilustración puede ser un medio eficaz contra las injusticias sociales? ¿Has podido percibir el impacto transformador con alguno de tus trabajos?

Sí, he visto el poder que tienen las portadas de revistas. Son vistas por millones de personas y afectan el dialogo de las noticias y las cosas que preguntan los periodistas. Las portadas polémicas empiezan la conversación, algo que es muy importante.



Tu obra se encuentra en las colecciones de muchas instituciones, incluso en el Smithsonian en Whasington. ¿Tienes preferencia por alguna en especial?

La primera portada que hice para la revista Time es muy especial para mí. Solamente tenía 23 años, había acabado de salir de la Universidad y me salió esa oportunidad. Esa esta en el Smithsonian en Washington D.C.



¿Cuál crees que es lo primordial en una actividad creativa como es la ilustración?

La ilustración es comunicación para el ser humano. Este deseo existe desde las cuevas de Lascaux. Es el querer comunicar que existes, marcar dónde estás y a dónde vas.



Pese a ser contrario al régimen cubano tus carteles han sido expuestos en la isla. ¿Qué sensaciones te ha producido eso? ¿No recibiste críticas por ello?

La exhibición que tuve en Cuba ha sido una de mis favoritas. Amo a mi gente y ellos me quieren a mí. Todos queremos lo mismo, que Cuba y los cubanos prosperen. La única manera en que eso va a ocurrir es con el diálogo, y pienso que el arte es parte de esa conversación. La exhibición fue profunda y recibí solamente amor y gratitud de mis amigos y colegas.

Tu ilustración de la estatua de la libertad decapitada por el presidente estadounidense Donald Trump apareció en la portada del semanario alemán “Der Spiegel” y al poco tiempo generó innumerables comentarios. Algunos lo vieron como irrespetuoso y de mal gusto, mientras que otras personas lo usaron en remeras y carteles. ¿Esperabas que tuviera tanta repercusión?



Yo esperaba que tuviera repercusiones pero no al nivel que llegó. La intolerancia y la falta de respeto se deben de confrontar de una manera bien fuerte. Eso es lo que hice, y lo que seguiré haciendo.



Has ilustrado la portada de revistas como Time, The New Yorker, Der Spiegel entre muchas otras. ¿Cómo es tu proceso creativo para esas ilustraciones de portada?



Yo empiezo con bocetos, muchos de ellos. Después escojo varios de ellos y se los mando al director de arte. Entre ellos y yo hablamos y escogemos uno para terminar. El proceso dura entre uno a tres días, depende en la situación.

Perfil un artista creativo

Edel Rodríguez nació en la Habana el 22 de agosto de 1971. Se graduó de pintura del Pratt Institute de Nueva York en 1994. Fue Director de Arte de la revista Time, desde 1994 hasta 2008, sus ilustraciones han aparecido en los medios más influyentes del mundo entre ellos Reader´s Digest, The Wall Street Journal, National Geographic, The Washington Post, Esquire Magazine, y ha diseñado carteles para obras de Broadway, festivales de teatro, películas y más de 40 portadas de libros. Ha recibido premios como la Medalla de oro de Sociedad de Ilustradores de Libros (2012). Mejor portada de 2016 por la American Society of Magazine Editors, 2016 y ha sido nombrado como una de las 50 personas más creativas del año (2016) por la revista AdAge.