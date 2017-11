Frank Arbelo: “La BICeBé es una fiesta del diseño”

Frank Arbelo nació en Cuba, pero desde hace años hizo de Bolivia su hogar y desde aquí ha desarrollado gran parte de su producción artística. Arbelo también ha sido un protagonista constante del evento, del que ha participado concursando con sus trabajos y también como jurado calificador. Él nos cuenta cómo ve la nueva versión del evento que se desarrollará del 20 al 25 de noviembre en la ciudad de La Paz.

¿Cuál es la importancia de la Bienal del Cartel Bolivia actualmente?

La Bienal del Cartel Bolivia (BICeBé) se ha convertido en uno de los eventos culturales y académicos más importantes del país. Es una fiesta del diseño en general, no solo del cartel, también se verá ilustración, packaging, ilustración, etc. Durante una semana, se reúne en Bolivia una buena parte de los mejores diseñadores a escala mundial intercambiando experiencias y compartiendo de tú a tú con colegas, estudiantes de diseño y todo aquel que se acerque a ellos. Se generan espacios de debate y discusión sobre temas relacionados con la gráfica y la enseñanza del diseño.



¿Cómo ves el trabajo del diseño gráfico y la ilustración publicitaria en Bolivia? ¿Qué características tiene?

Tiene mucho más nivel hoy que hace unos años. Cada vez es más común la presencia de diseñadores e ilustradores bolivianos en eventos internacionales de diseño, ilustración y publicidad, se ganan premios, se reconoce internacionalmente el trabajo que se hace en Bolivia. La ilustración en particular, no lo tiene tan fácil, aunque sí se visibiliza en proyectos personales de jóvenes ilustradores con propuestas muy interesantes y aparece cada vez más en medios de prensa, todavía se desperdician espacios, en suplementos culturales, de opinión política, economía y otros donde la ilustración podría aportar mucho.



En cuanto a tu obra ¿qué lugar ocupa el diseño en tu carrera?

Un lugar importantísimo, es lo que hago desde hace 34 años vinculándolo siempre que he podido a mi trabajo como ilustrador y dibujante, luego dejándolo un poco para dedicarme plenamente a la ilustración o a la historieta, pero volviendo a él cada vez que es necesario. No me veo haciendo otra cosa.



¿Qué tomás en cuenta a la hora de hacer un diseño publicitario? ¿Es difícil ser artístico a la hora de hacer diseño en Bolivia?

Que sea efectivo y cumpla su papel como pieza comunicacional y también desde lo estético. Para lograrlo son bienvenidos todos los recursos y las herramientas que tengas a la mano, sean estas más o menos artísticas, todo vale siempre que aporte a tu diseño, si no, está de más. Mas que difícil ser artístico a la hora de diseñar, yo te diría que es innecesario y puede llegar a ser un lastre, porque mientras menos “obra de arte” veas tu trabajo, mas fácilmente vas a poder desechar una idea si algo no funciona y cambiar a otra.



¿Cuáles son tus influencias (de corrientes, de artistas, de diseñadores) en cuanto al diseño?

Todas las que me gustan y viceversa. No hay una sola influencia, te puedo decir una ahora y mañana es otra. Lo que sí intento es ver y aprender todo lo que pueda, no solo de diseño. Todo aporta y de todo se aprende, la música, el teatro, el cine, la calle, todo lo que te rodea, te está dando información las 24 horas del día y como diseñador tienes que estar atento a toda esa información, porque en donde menos te imaginas, aparece la idea y tan rápido como llega, se va.

Carson genera expectativas



Frank Arbelo nos da también su visión personal de la presencia de uno de los protagonistas centrales de la Bienal del Cartel Bolivia 2017. Explica también por qué es importante su presencia en el evento.

El diseñador e ilustrador cubano opina que la presencia del diseñador estadounidense David Carson en la Bienal del Cartel Bolivia es una de las grandes incógnitas y genera mucha expectativa en la edición de este año.



Diseñador controvertido, admirado por muchos y odiado por otros tantos, a principios de los años 90, con las revistas Ray Gun y Beach Culture rompió con todas las convenciones existentes en el diseño editorial, llevándolo a los límites más impensados hasta ese momento, volviendo las palabras ininteligibles, cambiando la cabecera de la revista en cada número, entre otros recursos.



Aprovechó para esto las nuevas tecnologías que aparecían en escena en esos años, mezclándolas con recursos tradicionales como la fotocopia, la impresión directa, etc.



Es innegable su influencia en buena parte del diseño editorial que se ha producido luego de su aparición, en algunos casos con resultados satisfactorios y en otros no tanto.



Veremos qué trae a la Bienal del Cartel Bolivia 2017, porque con Carson… nunca se sabe.