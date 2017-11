David Carson en Bolivia

“No confundas legibilidad con comunicación. Solo porque algo sea legible no quiere decir que comunique”, es el mensaje que David Carson no se cansa de repertir y que tiene como leit motiv de su destacada obra.

El diseñador estadounidense, que fundó la revista de música alternativa Ray Gun en 1992 y revolucionó el diseño gráfico experimentando con collage de fotografías y tipografías, lo que le ha generado más de una crítica y polémicas, al punto que indican que su trabajo es ilegible.

“Por supuesto, tengo que decir que no es verdad. Mis trabajos no son ilegibles. Puedes leerlos. Quizás una o dos cosas de las que he hecho en toda mi carrera puede que no se puedan leer, pero cuando te mueves alrededor del rock&roll, música, surf, skate, boarding, snow-boarding… estas cosas te piden un tipo de presentación o lenguaje visual que refleje el deporte o la música. Una revista de rock&roll no debe tener el aspecto de una revista de golf”, respondió en una entrevista realizada en 2015, donde también define a su trabajo como descontructivista.

David Carson nació en Texas, el año 1952, pero la mayor parte de su vida la ha pasado en Nueva York y California. Fue en la ciudad de los rascacielos que fundó su primer estudio de diseño. Su primera profesión fue la Sociología e impartió clases por más de cinco años. En 1980 se inscribió en curso de diseño gráfico y años después ya dirigía el departamento de arte de revistas relacionadas con el rock, el mundo del surf o el skate, pero fue en la revista Ray Gun, donde desarrolló sus rasgos artísticos más reconocidos en tipografía e imagen. La transgresión de las normas gráficas llegó incluso hasta la cabecera de la publicación que cambiaba en cada número y las páginas no se numeraban.

Desde esa época hasta la actualidad su sello característico se ha consolidado y es considerado uno de los artistas vanguardistas más importantes por instituciones como el Smithsonian, el American Institute of Graphics Arts, el International Center of Photography, los European Design Awards o el American Center of Design, entre otros.