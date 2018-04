"Vamos a entendernos", dice Evo sobre el quiebre en la Unasur 

El presidente Evo Morales dijo el lunes que buscará consenso para lograr el retorno de los seis países que suspendieron su participación en Unasur tras retrasos en el nombramiento de un nuevo secretario general. "Vamos a conversar con algunos presidentes de los seis países que momentáneamente suspenden su participación, no se retiran", aseguró Morales en una conferencia de prensa en La Habana, a donde llegó para saludar al nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

"Hay algunas propuestas que resolver. Por ejemplo, el nombramiento del secretario general de Unasur, vamos a hacer todos los esfuerzos para llegar a consensos", aseguró Morales, cuyo país ejerce desde este mes la presidencia rotativa del bloque regional.

La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), con sede en Quito y creada bajo el impulso del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez, está sumida en la inacción desde hace más de un año por desacuerdos en la designación de un nuevo secretario general. Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Paraguay le comunicaron a Bolivia que suspenden sus actividades en el bloque hasta que se concrete el nombramiento, presuntamente bloqueado por Venezuela.

Te puede interesar:

Según fuentes brasileñas, Caracas veta la postulación del argentino José Octavio Bordón -actual embajador en Chile- con el apoyo de Bolivia y Surinam. El último en ocupar el cargo hasta enero de 2017 fue el colombiano Ernesto Samper. La decisión reduce el bloque de 12 miembros a la mitad. Los países que suspenden su participación son las mayores economías de la región.

"Estoy casi convencido que vamos a entendernos, no pensando sólo como presidente sino pensando en nuestros pueblos", dijo Morales. El canciller boliviano, Fernando Huanacuni, responsabilizó a Argentina, que presidió el bloque antes que Bolivia, por dejar "temas pendientes".

Mira esta otra noticia:

Por su parte, el canciller chileno, Roberto Ampuero, dijo el lunes que Unasur "no conduce a nada, no ayuda a la integración y no es capaz de resolver los temas" relacionados con la región. Aseguró que le significa a su país un gasto anual de 800.000 dólares.

El presidente boliviano, aliado de Cuba y Venezuela, llegó a La Habana para expresar "todo" su apoyo al flamante mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, e impulsar proyectos de cooperación, informaron este lunes medios locales. Díaz-Canel, un ingeniero electrónico de 58 años, asumió el jueves como nuevo presidente de Cuba, tras seis décadas de poder de los hermanos Fidel y Raúl Castro.