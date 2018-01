Zvonko Matkovic Ribera, segundo vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, escribió una carta dirigida al presidente Evo Morales, con relación al paro cívico que pide que se abrogue el nuevo Código Penal en la que le pide que escuche al pueblo al que juró servir.

En el texto, Zvonko, quien se mantiene con detención preventiva desde hace siete años por el caso terrorismo, dice que el crédito se le está acabando a Morales, que dé marcha atrás y que respete la voluntad del pueblo que lo puso donde todavía se encuentra.

Además agrega que la gente se lo pide hoy pacíficamente unida contra el abuso a la Constitución y el irrespeto a la voluntad del pueblo.

Unos párrafos más en la carta dice que esta no es una derrota para Evo Morales, sino una oportunidad.

"Esto no es una derrota presidente, véalo como una oportunidad. ¿Usted dice deberse al pueblo? Demuéstrelo, obedézcale, no lo menosprecie, no lo ningunee. Cumpla sus promesas, aproveche la oportunidad que le da la democracia, recapacite. Respete la constitución, respete la voluntad del pueblo, respete la votación del 21F, abrogue ese código nocivo y persecutorio. Esto no es una pelea de sectores, no es una pelea de instituciones, esto es una pelea de la gente de a pie, es una pelea de todos los bolivianos. ¡Somos un solo grito! ¡Bolivia Dijo No! Y se lo seguirá diciendo", escribió.

Por último, el líder cívico felicitó a Santa Cruz por la contundencia.

Texto íntegro de la carta de Zvonko

Santa Cruz, 12 de enero de 2018 ¡Contundente!

No hay cómo más describirlo.

El crédito se le está acabando presidente. Dé marcha atrás. Respete la voluntad del pueblo, pueblo que lo puso ahí donde todavía se encuentra. Esa gente que hoy le pide pacíficamente que recapacite, no es su enemiga, esa gente es su pueblo, esa gente es Bolivia. Usted juró defenderos, usted juró obedecerlos. Cambas, collas y chapacos, indígenas y mestizos, quechuas, aimaras y guaraníes. Este es un reclamo de todos. Aquí no hay políticos, aquí no hay imperios, aquí no hay terroristas... aquí lo que hay es cansancio. Cansancio a la manipulación de las leyes. Al abuso a la constitución. Al irrespeto a la voluntad del pueblo.

Aquí lo que hay es un despertar, un abrir de ojos. Bolivia entera se lo exige, escúchenos, dé marcha atrás presidente. Ayer, el departamento más poblado de Bolivia marchó, hoy, paró. Solo necesita mirar cualquier canal de televisión presidente para ver la magnitud del problema. Si no me cree, todavía queda un par de horas del día, suba a su avión y de una vuelta por esta ciudad. Solo verá familias felices, paseando a pie, disfrutando de su legítimo derecho a la protesta, ese derecho que todos queremos conservar.

Esto no es una derrota presidente, véalo como una oportunidad. ¿Usted dice deberse al pueblo? Demuéstrelo, obedézcale, no lo menosprecie, no lo ningunee. Cumpla sus promesas, aproveche la oportunidad que le da la democracia, recapacite. Respete la constitución, respete la voluntad del pueblo, respete la votación del 21F, abrogue ese código nocivo y persecutorio. Esto no es una pelea de sectores, no es una pelea de instituciones, esto es una pelea de la gente de a pie, es una pelea de todos los bolivianos. ¡Somos un solo grito! ¡Bolivia Dijo NO! Y se lo seguirá diciendo...

¡Felicidades pueblo cruceño! ¡Felicidades Bolivia!

¡Viva Bolivia!

¡Viva Santa Cruz!

¡VIVA LA DEMOCRACIA!

Zvonko Matkovic Ribera

Segundo Vice-Presidente del Comité Pro Santa Cruz