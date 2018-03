Zvonko Matkovic: 'Por fin un tribunal de manera imparcial escuchó nuestros argumentos'

Zvonko Matkovic, uno de los procesados en el juicio por supuesto terrorismo, podrá defenderse fuera de la cárcel. La Sala Penal Tercera del Tribunal de Justicia de La Paz impuso esta medida sustitutiva a la detención preventiva, luego que los juzgadores que llevan adelante el juicio oral le negaron el 6 de enero de este año esta posibilidad.

El abogado de Zvonko, Gary Prado, confirmó la decisión de los vocales paceños, quienes resolvieron la apelación que aquella vez anunciaron realizaría la defensa de Matkovic porque aseveraron que no se valoraron correctamente los extremos que ponen en riesgo la salud del procesado.

"Satisfecho. Por fin un tribunal de manera imparcial, de manera ejemplar, escuchó los argumentos de la defensa y le dio un llamado de atención al tribunal que lleva el caso por no tomar en cuenta los argumentos...", manifestó, en un breve contacto con la prensa en

el aeropuerto de El Alto.

"Quiero hacer un llamado a los jueces, tienen que poner en libertad a Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, no pueden tenerlos sin sentencia por ocho años, yo soy el único que logró salir de la cárcel", manifestó.

"Se determinó que Matkovic, que por razones de salud solicitó defenderse en libertad, ahora tenga detención domiciliaria", afirmó Prado. Zvonko fue a La Paz para estar presente en su audiencia de apelación y se espera que hoy por la noche llegue hasta la capital cruceña.

Carmiña Ribera de Matkovic, la mamá de Zvonko, dijo que está muy emocionada y feliz por la noticia que recibió. "Es una bendición", aseguró la madre.

Comité Cívico pide la liberación plena

Luis Fernando Camacho, vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, dijo que el arresto domiciliario para Zvonko Matkovic es un logro para su familia que venía peregrinando por tenerlo nuevamente en casa; sin embargo, pidió al pueblo boliviano no festejar por tan poco, y seguir la lucha hasta conseguir la liberación plena de Zvonko.

"Es importante que los bolivianos no nos conformemos con poco, tenemos que seguir luchando por su liberación absoluta, Zvonko es un hombre inocente y ha demostrado que sus principios valen más que su liberta", indicó Camacho.

Agregó que fue víctima de un proceso montado y perseguido, además considera que todas las personas que se encuentran detenidas deben ser liberadas también.

El héroe sos vos

Alejandra Serrate, de Resistencia Femenina, llegó junto a sus compañeras hasta el aeropuerto internacional de Viru Viru a recibir a Zvonko y a su llegada le colocaron una capa de 'Héroe sos vos', misma que se llevó Zvonko a su regreso a Palmasola, donde deberá cumplir con unos trámites procesales para conseguir su detención domiciliaria.

Serrate cuenta que se enteraron de la noticia a las 16:00 y todas las integrantes de la plataforma ciudadana coincidieron en que Zvonko era la persona ideal para portar la capa de 'Héroe sos vos'.

"Decidimos que quién mejor para llevar la capa de 'Héroe sos vos' que Zvonko, para el movimiento Zvonko significa un símbolo de temple, de fuerza. Vamos a movilizarnos hasta conseguir la liberación plena de Zvonko y todos los presos del caso Terrorismo y los perseguidos políticos", indicó Serrate.

Milán Matkovic dice que este Día del Padre será especial

Milán Matkovic, hijo de Zvonko, fue anoche al aeropuerto a recibir a su padre, mientras aguardaba el avión que llegaba desde La Paz cedió una entrevista a EL DEBER y comentó un poco sobre la situación en la que recibió la noticia de que un juzgado impuso la medida sustitutiva a la detención preventiva.

Emocionado comenta que tras la salida de su padre de la cárcel de Palmasola le gustaría ir con Zvonko a comer un churrasco, comida del agrado de ambos, además confiesa que aguarda que ese año sea un Día del Padre especial, aunque aún no sabe qué obsequiarle.

"Cuando recibí la noticia me puse muy feliz, no quise hablar, no la podía creer, después vi que mi abuelo estaba llorando, así que ahí dije esto es verdad, luego me puse más feliz y lo abrace", indicó Milán Matkovic.