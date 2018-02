La Sala Penal Segunda de la ciudad de La Paz decidió suspender una audiencia en la que la ex pareja del presidente Evo Morales solicitó reducción de condena. Sin embargo, Gabriela Zapata no es la única, Cristina Choque (ex funcionaria del Ministerio de la Presidencia) y otros cuatro sentenciados por el delito de legitimación de ganancias ilícitas también procuran reducir su condena.

Un día después del 21-F, Zapata se presentó ante los juzgados sin emitir ningún criterio, pese a la insistencia de periodistas. Ella es considerada por el oficialismo como el centro de la "mentira" que les costó la derrota en el referendo de 2016.

Los sentenciados se presentaron hoy ante un juzgado de La Paz I Foto: APG

Quien sí dio declaraciones fue Cristina Choque, exresponsable de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, que anticipó que recurrirá a instancias internacionales para lograr reducir la pena en su contra, según el reporte de la periodista Janett Ticona.

La audiencia de apelación al veredicto inicial fue fijada para el 13 de marzo, a las 14.30. En esta cita los cinco sentenciados, junto a la exfuncionaria de la firma China CAMC, deberán presentar argumentos para reducir sus años de privación de libertad.

El 23 de mayo de 2017, el Tribunal Primero de la sede de Gobierno condenó a 10 años de prisión a Zapata, por los delitos de legitimación de ganancias, contribuciones y ventajas ilegítimas, asociación delictiva, falsedad material y uso de instrumento falsificado.

Mientras que Cristina Choque recibió cuatro años, Jimmy Morales, exchofer del Ministerio de la Presidencia, tres, entre otros. Aún está pendiente otra causa en cu contra por la presentación de un menor como hijo de Evo Morales.