Zapata desiste de llevar a dos ministros a su juicio

La exnovia del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, desestimó este martes citar al ministro de Obras Públicas, Milton Claros, como su testigo, y anunció que le mandará un cuestionario al de Minería, César Navarro, mientras que otros dos testigos señalaron que recibieron de ella en efectivo $us 45.000 y tras una inspección a las oficinas de la empresa china CAMC la acusada aseguró que demostró que trabajaba allá y cumplía un horario.

Su abogado, Jorge Tamayo, declaró a los medios que "Solamente vamos a enviar un cuestionario al Ministro de Minería y señor del Ministerio de Obras Públicas hemos retirado como testigo", indicó el jurista. El juez de la causa, Iván Perales pidió que “se pedirá que el Ministro, a la brevedad posible, pueda remitir sus respuestas”.

Además, en la audiencia del proceso en su contra, dos de sus testigos señalaron recibieron distintos montos de dinero en efectivo. Erwin Padilla, uno de ellos reveló que le entregó $us 15.000 como donación para su hija enferma y otro Fermín Paz, dijo que recibió $us 30.000 por la compra de su vehículo BMW.

El fiscal del caso, Daniel Ayala, remarcó este hecho. “Los dos testigos que han entrado, dicen que recibieron de ella dinero en efectivo. ¿de dónde sacó el dinero?, se comprueba que en ambos casos ella andaba con los billetes”.

Zapata aseguró que entregó los $us 30.000 en una habitación de hotel en Cochabamba y que fue un regalo del exgerente de la CAMC, Chen Weng. “Vi la movilidad, me gustó, me comuniqué con mi pareja, le dije que sí. Pedí al señor que suba a la habitación y le pagué”, justificó la exgerente de la empresa.

Otro testigo, un notario, verificó que realizó 11 sociedades accidentales y escrituras públicas de bienes inmuebles.

Más tarde, se procedió a una inspección de las oficinas de la empresa CAMC. Al salir, ella señaló: “Yo he solicitado esta pericia como mecanismo de defensa porque se me acusa de que entré a CAMC como un acto unilateral. Lo que se ha establecido es que yo tenía una ocupación, un horario y una obligación y no como hacen ver que yo estaba 365 días en gestión social”.