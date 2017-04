Wálter Zuleta Buitrago: “Tomé recaudos por alerta de organismos internacionales”

Hace 2 horas

La última vez que se supo de Wálter Zuleta Buitrago, abogado de Gabriela Zapata, fue en mayo de 2016. Casi un año después reapareció y aceptó una entrevista por internet con EL DEBER. Ratificó que está en Perú y desmiente las afirmaciones y acusaciones de algunos testigos que lo involucran sentimentalmente con la exgerente comercial de la empresa china CAMC. Zuleta es procesado en rebeldía en el caso de enriquecimiento ilícito.



¿Está haciendo seguimiento al juicio que hay en contra de usted y de otras cinco personas?

En lo que corresponde al juicio la postura de los abogados de la señora (Gabriela) Zapata es contradictoria, no se sabe si la están ayudando o sacrificando. Segundo, lamento que (Eduardo) León esté detenido, pero hubo una advertencia, en su momento hasta de organismos internacionales que si no nos poníamos a buen recaudo nos íban a procesar; yo tenía muy en cuenta eso, pero ambos no prestaron la más mínima atención y, evidentemente, están detenidos. En nuestro país lo más duro después de la muerte debe ser la cárcel, no se lo deseo a nadie.



¿Ustedes fueron advertidos por diplomáticos?

Los fiscales actúan como si me hubieran notificado de algo; me puse a buen recaudo por una situación obvia, hasta funcionarios internacionales afirmaban y sabían lo que iba a suceder, pero de lo que sí me aparté del tratamiento político del tema porque ahí no interesa la verdad, porque mientras la óptica sea política no habrá la búsqueda de la verdad y, en consecuencia, está en peligro la libertad y hasta la integridad física de uno.



Hay dos juicios contra usted y lo juzgan en rebeldía

Hasta en eso hay contradicciones, dicen que saben que estoy en Lima, si saben dónde estoy por qué no me notifican; la rebeldía es un juramento de no saber dónde están los encausados, pero ellos saben dónde estoy y no me notifican. Lo que corresponde es que me aparten de los juicios en contra mía.



¿Y cómo quedan las acusaciones en su contra?

Me acusan de asociación delictiva. Cómo puede haber asociación entre personas que no se han contactado ni siquiera por teléfono; no sé qué tipo de asociación pueden demostrar y en cuanto a uso de bienes del Estado, bueno no soy funcionario, nunca fui a requerir ninguna ayuda; me reuní con la señora Cristina Choque en una situación extraordinaria, yo nunca me presenté como dirigente del Bolívar como la señora sostiene, la vi una vez porque acompañaba a la señora Zapata, nada más, no sé a qué se dedica la señora, no la conozco.



La señora Zapata lo acusó de llevarse dinero de su caja

Cómo es posible que un año después se den cuenta que falta una caja, es una falacia, el fiscal se llevó la única caja que había en esa casa; se dijo que recogí dinero, pero era para pagar a los abogados de la señora Zapata y lo hice en presencia de sus tías.

Los testigos declararon que contactaba a Pico Antelo y los reunía con usted.



Al señor Antelo lo conocí porque fungía como tío de la señora Zapata, debían ver los contactos con mi persona, en mi oficina hay un registro de ingresos. Por seguridad se le puede verificar cuántas veces entró el señor Antelo a mi oficina; la señora Zapata tampoco ingresaba, a lo sumo estuvo cinco veces en un año, por favor.



¿Conoció al señor Dennis Grundy Ríos?

Dennis Grundy era su enamorado, vivía en el departamento de Zapata, una vez dejó documentos, él vivía en Cochabamba, Antelo en Santa Cruz, entonces cómo puede haber asociación delictiva entre personas que ni siquiera viven en una ciudad. Zapata y el señor Assef contrataron mis servicios junto con la hija de Antonio Assef, Zania Assef, para elaborar un estatuto, este señor fue detenido in fraganti por administrar casinos clandestinos y ahora se convierte en el gran testigo de la Fiscalía.



¿Tuvo alguna relación con Gabriela Zapata?

No, en absoluto, y no digo más porque de eso solo tengo que rendirle cuentas a mi mujer, a mis hijos y a mi madre. Me parece indigno que se ocupen de estos casos como si fuera un tema amarillo, es un tema en el que se conculcaron derechos.



La señora Zapata hizo declaraciones a una red de televisión, ¿cómo vio eso?

Totalmente manipulada. Declaró en tres oportunidades y ninguna declaración coincide; de algo que yo he sido testigo es que la señora Zapata estaba rodeada de empresarios, adulada, llamada y convocada, pero nunca vi una firma de contrato o algo. Hay una señal clara, se quiere encontrar cabezas de turco y de cumplir simplemente con la teoría que está establecida en una película y dos libros sobre la culpabilidad antes de un jucio; entonces ¿habrá algún juez que diga que eso no pasó? Si falla de ese modo ese juez no dura tres días en su cargo. Me gustaría creer que en algún momento existirá un sentido común de justicia y se establezca la verdad en este caso lleno de mentiras