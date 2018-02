Waldo Albarracín: “El paro no es una medida proselitista”

El rector de la universidad de La Paz es uno de los líderes de la movilización y cree que el objetivo final es reivindicar el respeto a la democracia y por tanto revertir el fallo que habilita a una nueva elección a varias autoridades.

¿Cuál es la lectura que tienen de este paro en el país?

Nosotros vemos con entusiasmo lo que está aconteciendo a partir de un incremento significativo de la conciencia ciudadana en relación a la necesidad de aunar esfuerzos en los nueve departamentos para defender un interés común, en este caso la democracia porque esa democracia que en otrora le costó sangre y dolor al pueblo, hoy día el Gobierno la quiere no solo desmerecer, sino defenestrarla y reducirla a la mínima expresión para implantar un régimen prácticamente totalitario y absolutista, porque al querer extinguir la democracia se extinguen los DDHH, la libertad de prensa y un conjunto de libertades, entonces hay una causa común. Con este fallo nadie podrá realizar una acción contestataria contra el Gobierno, por eso hay la necesidad de hacer causa común y así lo ha entendido la gente en las nueve regiones. La gente debe expresar sin violencia pero con firmeza el respeto al referéndum del 21F.

¿Este paro y la movilización del MAS medirá el músculo político de cada sector o de cada bloque?

Puede ser engañoso esto del tema cuantitativo, porque si bien hemos percibido que la mayoría de los bolivianos están por el no, están por el respeto a la democracia, eso es una convicción; y lo primero que hace el Gobierno es obligar a los funcionarios públicos, a comprar distintivos, amenazan con destituciones, de modo tal que aunque vaya un pequeño ejército, es gente que no va por convicción, sino por obligación; y entonces, por eso digo que ese equilibrio de relación de fuerzas, de menos o más gente, puede ser falsa.

¿Será el anuncio de una campaña preelectoral anticipada?

No, no hay que mezclar las cosas, esta es una lucha por la defensa de la democracia, es en contra de los que quieren destruir la democracia, por tanto no se le puede dar un carácter proselitista y creo que nadie tiene el derecho de aprovecharse de este escenario y promoverse como candidato.

¿Hubo coordinación? porque algunos sectores, como los maestros, tienen su propia agenda.

Nosotros respetamos ese punto de vista, es muy difícil que todos razonen exactamente a un determinado lineamiento, a sectores que apuestan a su lucha muy específica en términos obreristas, pero no por eso vamos a pensar que son adversarios; con ellos tenemos una coincidencia que es el adversario, en el sentido de que este intenta eliminar el estado de derecho.

¿Es el inicio de una lucha que pretende anular el fallo del Tribunal Constitucional?

No sé, la lucha ha empezado antes, pero hoy será un hito importante para pedir el respeto a la democracia y la Constitución.

¿Qué significa ese hito al que se refiere usted?

Que todos tenemos ya un compromiso, que hay una mayoría de la población que se comprometa con la democracia, que la necesitamos para garantizar la convivencia pacífica entre bolivianos.