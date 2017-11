Vocal pide sancionar campañas por voto nulo, pero el TSE no concuerda

La sala plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no halla el consenso que busca desde el miércoles sobre admitir o castigar el voto nulo, reveló ayer la vocal María Eugenia Choque, para luego explicar abiertamente su posición: en su criterio, las campañas por el voto nulo son contrarias a los candidatos y, por tanto, deberían castigarse.

“Nosotros en sala plena estamos en pleno debate. Analizamos los pros y los contras. No hemos llegado a un acuerdo concreto debido a que debemos atender varios temas. También hay denuncias que se han presentado y estas son derivadas o admitidas en los (tribunales) departamentales, que tienen por procedimiento pasar los casos a la nacional”, aseveró la vocal cuando le consultaron sobre el pedido masista de sancionar las campañas del voto nulo.

El diputado Elmer Callejas (MAS) dijo ayer que acudieron al Órgano Electoral para que se sancione las campañas de voto nulo y se restrinja la creciente campaña de voto nulo, y señaló que no es justo que el MAS como partido no pueda hacer campaña por los candidatos, pero que los opositores tengan todas las facilidades para hacerlo con libertad.

La vocal Choque manifestó que ella cree que se debería sancionar la campaña del voto nulo porque el Reglamento de Difusión de Méritos sanciona a los que la hacen para beneficiar o perjudicar a un candidato específicamente.

“Hacer propaganda por un determinado candidato o en contra de otro es causal de inhabilitación. Eso dice el reglamento, justamente estamos debatiendo eso, no pueden hacer campaña a favor o en contra”, dijo la autoridad, aunque luego aclaró que esa postura es personal y que debe ser la sala plena del Órgano Electoral la que defina y emita un comunicado sobre el tema.

María Eugenia Choque dijo que hasta el martes o miércoles de la siguiente semana la sala plena emitirá una posición oficial y colectiva sobre ese tema.

Más denuncias

Pero las denuncias con fotos y videos contra los candidatos suman todos los días. Ayer los opositores volvieron a presentar un nuevo video en el que se puede observar a la exministra Virginia Velasco en una reunión del candidato José Villarroel Bustios.



El video se desarrolla en un local que está abarrotado de audiencia femenina y la exministra presenta al candidato; luego este se dirige a sus interlocutoras para explicar su propuesta. Según la denuncia, esa reunión se produjo el jueves por la tarde en la ciudad de El Alto.



El diputado Santamaría dijo que es inaudito que los vocales electorales sean tan pasivos porque se realizan encuentros con determinados candidatos y no con todos los postulantes tal como establece al reglamento.

Asimismo, Santamaría aseveró que esta reunión se produjo en horas de oficina lo que contradice el reglamento.



Tanto la vocal Choque como el vocal Ildefonso Mamani se excusaron de hacer conocer un criterio y coincidieron en que ellos son tribunal de apelación y pueden invalidar su juicio.



No hay informe



Asimismo, el vocal Mamani dijo que no tienen informe del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) sobre el monitoreo de las cuentas de redes sociales de los candidatos y que ellos analizan las denuncias que llegan al TSE y los informes de esa instancia de fiscalización.



“Nosotros tenemos jurisdicción electoral, conocemos y resolvemos los asuntos que llegan a nuestro conocimiento por denuncia de parte o podría ser un informe que desarrolla el Sifde, situación que no tenemos en este momento”, dijo el vocal.

Sin embargo, ante la insistencia de la pregunta, replicó que existe un informe de esta instancia sobre los candidatos, pero que no podía recordar en ese momento su contenido para dar el dato preciso.



De acuerdo con la revisión de las cuentas personales de los candidatos en las redes sociales, casi el 80% de los postulantes inició la difusión de sus méritos antes del 19 de octubre. El vocal Idelfonso Mamani apuntó que ese control está a cargo del Sifde, pero hasta el momento no hay ningún reporte.