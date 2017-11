Vocal del TSE se niega a responder sobre vínculo con candidato

"Le pido que no me haga ese tipo de consultas", fue la respuesta del vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Idelfonso Mamani, ante la pregunta de si él es sobrino del candidato al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Pastor Mamani.

"Yo no quiero que me consulte sobre esos temas, sino sobre asuntos del Tribunal y el tema electoral. Le pido que no me haga ese tipo de consultas", manifestó Mamani en contacto con ANF.

Ante la insistencia de este medio de comunicación, el funcionario del TSE evitó responder la consulta alegando que había muchos temas institucionales sobre los cuales se podía hablar y dejar de lado la interrogante sobre su parentesco con el postulante al Órgano Judicial.

"Haber, hay muchos temas institucionales que estamos tratando y yo creí que era por eso (la llamada). No quisiera conversar sobre estos temas", reiteró.

En las últimas horas, el diputado opositor Amilcar Barral dio a conocer este dato por la información que le proporcionó el delegado del partido Unidad Nacional (UN) ante el TSE, Francisco Aramayo. Esta situación generó una serie de susceptibilidades en la oposición dado que esta misma jornada se conoció que el TSE rechazó la denuncia en contra de tres candidatos al Órgano Judicial, entre ellos Mamani, por promover una campaña a favor de su propia candidatura.

"Preliminarmente, la denuncia debe ser presentada ante los Tribunales Electorales Departamentales que correspondan (...) En el caso presente, el denunciante la interpone directamente al TSE, lo que imposibilita ingresar al análisis de fondo, por consiguiente no corresponde atender la misma",señala la resolución del TSE.

Según el jefe de la bancada de UD en la Cámara de Diputados, Wilson Santamaría, el vocal Mamani deberá excusarse del cargo de ser cierta la acusación en su contra, debido a que "existiría un grado de parentesco y la ley ya estableció esas prohibiciones".

El legislador opositor señaló que si bien es algo que no tiene mayor connotación legal en el proceso en general, sí habría un cuestionamiento ético por el grado de familiaridad entre el vocal y el candidato al TCP.

"Podría generar alguna sospecha sobre un tipo de favorecimiento, o desde esta vocalía generar algún tipo de parcialidad e instruir al Tribunal Electoral Departamental de Potosí para que no perjudique a su tío, si es que fuera cierta esa información", añadió.

Santamaría dijo que por el momento solo se trata de una acusación, pero que en las próximas horas podrá esta denuncia ser corroborada porque ya se solicitó la verificación correspondiente al Servicio de Registro Civil (Sereci).