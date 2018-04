Vlado Mirosevic:“El tono del presidente Evo es muy agresivo y eso disminuye la posibilidad de negociación”

Usted se reunió con el canciller de Chile para coordinar la cita que tendrá en Arica la comisión que está a cargo suyo, ¿cómo anda eso, diputado?

Efectivamente, visitaremos la región de Arica, Parinacota; no tenemos una fecha concreta, pero lo más probable es que sea durante el mes de mayo. El objetivo de la misión es escuchar a las fuerzas vivas de Arica y a su vez hacer un par de inspecciones para demostrar que Chile da cumplimiento al Tratado de 1904. Nos reunimos ayer, pero no vimos ese tema específicamente.



¿Cómo ve el hecho de que Bolivia hubiera presentado una demanda ante la CIJ?

Lamentablemente Bolivia judicializó la relación entre ambos estados y por supuesto que pone en tensión a la opinión pública de ambos países, sobre todo las declaraciones virulentas que hemos escuchado; yo creo que hay que evitar eso, porque más allá de las diferencias que puedan haber no hay que extrapolar esas diferencias hacia los pueblos, que han estado muy integrados en los últimos tiempos.



Varios congresistas de su partido se han manifestado a favor de un diálogo con Bolivia, ¿coincide con esa posición?

No son del Partido Liberal, que es mi partido, y defiende la posición y la argumentación chilena; pero en el contexto de la coalición que conformamos, el Frente Amplio, hay algunos parlamentarios que han expresado su solidaridad con Bolivia. Eso no representa la posición conjunta, son opiniones personales. Una mayoría defendemos la posición chilena.



¿No hay posibilidad de negociación de mar con soberanía e intercambio territorial?

La verdad es que estamos hoy, por decisión de Bolivia y del presidente Morales, en una relación judicializada. Por lo tanto, desde ese punto de vista, lo que queda es nuestra defensa en la Corte, no veo que haya espacio para ninguna negociación con Bolivia.



Hay una tensión fuerte...

Claro, desde el momento en que Evo Morales decide llevar a Chile a una Corte, lo que queda es discutir en ese contexto, no hay espacio para ningún otro tipo de especulación ni de negociación en paralelo. Además, creo que el tono del presidente boliviano es muy agresivo en contra de Chile, junto con estar en La Haya, disminuye cualquier posibilidad. Por ello hoy no hay ninguna voluntad de diálogo con Bolivia.



¿Qué cree usted que se puede hacer al respecto?

Hago un llamado al presidente Morales de tener un tono de integración de los pueblos y a no seguir empobreciendo nuestra relación. Hoy estamos en el peor momento histórico de la relación entre Chile y Bolivia. El tono de las declaraciones de Evo Morales no ayudan en nada hacia la integración y el diálogo entre los países. En Chile hemos intentado a no tener un tono agresivo hacia Bolivia, y me parece muy bien, porque hemos apostado siempre a tener buenas relaciones, pese a que es un muy mal momento.