Se tomó su tiempo para reproducir los insultos al presidente Evo Morales. El vicepresidente Álvaro García Linera, aseveró que los conflictos en el país ya no son por el Código del Sistema Penal sino tienen detrás una finalidad política. Instó a que exista movilización para derrotar a la derecha

"Nuevamente estamos siendo agredidos por un ataque político de la derecha, qué está pasando en Bolivia, nuevamente hay una agresión de las fuerzas políticas contra ustedes, contra el campesino, el indígena, la mujer, el transportista, el joven", advirtió la autoridad en un acto en Cochabamba.

La autoridad afirmó que sectores contrarios al Gobierno manipularon a los médicos para enfrentar al pueblo y resaltó las bondades de la norma. "Les hemos dado lo que han pedido, igual siguen molestando. El Código es un pretexto", sostuvo.

Reprochó además que exizquierdistas y exsocialistas integren ahora los grupos que toman las calles de las principales ciudades. "No son muchos, son unos pocos, porque la mayoría somos así. Quién no tiene un familiar de pollera, quién no tiene la piel cobriza", explicó.

García Linera dijo que al igual que en 2008 hay que enfrentar. "Hay que convertir la rabia en estrategia política", manifestó e instó a reflexionar sobre lo que sucede y "mantener la unidad que nos ha dado la victoria".

"Si tenemos que volver a marchar para defender el proceso, hay que hacerlo, porque a la derecha se los derrota en las calles (...) Va a ser el pueblo en las urnas, en las calles, que nuevamente va a derrotar a estos racistas, a estos fascistas", exclamó la segunda autoridad del país.

El vicepresidente se tomó varios minutos de su discurso para leer mensajes que circulan en las redes sociales contra el jefe de Estado, algunos con palabras irreproducibles que mencionó pidiendo disculpas. "La gente tiene que saber cómo están hablando del presidente, eso está saliendo del corazón de la derecha", detalló.