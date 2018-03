El expresidente Jaime Paz Zamora reveló que la Cancillería se hará cargo de todos los gastos del viaje de los exmandatarios a La Haya para participar de las audiencias orales de la demanda marítima en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

"El Canciller (Fernando Huanacuni) salió a decir que cada uno de los expresidentes se pagaba el viaje a La Haya y por eso algunos no querían ir; eso es mentira, porque en la carta de invitación que me llegó indicaba que todos los gastos serían cubiertos por Diremar (Dirección de Reivindicación Marítima) y se me asignaba un viático diario de 275 dólares", dijo Paz Zamora a radio Fides.

Paz Zamora desistió de acompañar a la delegación boliviana que viajará a La Haya con el objetivo de asistir a las audiencias orales de la CIJ, donde se sustancia la demanda marítima contra Chile.

La exautoridad, según dijo, tomó la decisión por diversas razones. Una de ellas, por los insultos del mandatario a través de su cuenta de Twitter; otra, referida a la votación popular del referendo del 21F, que le dijo No al Mandatario para una nueva reelección.

"O queremos mar o queremos democracia, ahí está el problema", dijo Paz Zamora, quien cuestionó que Morales pretenda llevar la política internacional en medio de una discordia a nivel interno, y también externo relacionado con su reelección.

Cabe recordar que el jefe de la diplomacia boliviana Fernando Huanacuni sostuvo esta semana que el Estado no pagaría los gastos de viaje de los invitados y que cada uno debía realizar los trámites necesarios. Sin embargo, el exmandatario negó este extremo y aseguró que Diremar (dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores) correría con los gastos del mismo.

Los invitados eran 15 personas, con el desistimiento de Paz Zamora quedan 14, entre los que se encuentran los expresidentes, Carlos Mesa, Jorge Quiroga y Guido Vildoso; los excancilleres Javier Murillo de la Rocha y Gustavo Fernández, así como el presidente del Senado, Alberto González, y la presidenta de la Cámara Baja, Gabriela Montaño.

El Gobierno también invitó a los gobernadores de Santa Cruz, Rubén Costas, y de Chuquisaca, Esteban Urquizu, entre otros.

La lista la completa el presidente de los empresarios bolivianos, Ronald Nostas, el rector de la Universidad Católica de La Paz, Flavio Escóbar y de la Universidad Mayor de San Simón, Juan Ríos del Prado; la dirigente indígena Segundina Flores y el dirigente obrero Juan Carlos Huarachi.

Paz Zamora añadió que "la demanda boliviana es justa y nadie discute eso, ¿pero será necesario gastar tanto en una delegación tan numerosa, como la que está en España desde hace unos días preparando los últimos detalles para los alegatos, como si todos ellos fueran a participar en los alegatos?", cuestionó.

Según el portal de la radioemisora, la exautoridad dijo que lo más justo es que el presidente Morales transparente los gastos de todo este proceso por el bien de él y de todos los bolivianos.