Ven miedo, inseguridad y actitud defensiva en Evo

Expresidentes y opositores ven que el presidente Evo Morales tiene miedo, inseguridad y se pone a la defensiva ante el desafío a un debate con el bloque crítico a su Gobierno. Este lunes el mandatario descartó por completo confrontar ideas con los seis líderes políticos.

"El 'vice', el mensajero, reculó; el dueño y el que envió el mensaje tuvo que dar la cara para decir no al debate, reculó. Están a la defensiva", escribió en su cuenta en Twitter el jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina.

Durante una conferencia de prensa, la máxima autoridad del país dijo: "debato con el pueblo, no está en mis planes debatir con ninguno de la derecha, no tienen programa, las mentiras de ellos vamos a debatir, no hay debate conmigo".

A su turno el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, sostuvo que las autoridades nacionales "han salido con mucho temor a refutar, es lógico, ha causado escozor (el pronunciamiento) dentro del oficialismo".

Mientras que el exvicepresidente Victor Hugo Cárdenas declaró: "lamento mucho que nuestro presidente exprese nerviosismo y duda, inseguridad".

El documento, que además fue firmado por Jorge Tuto Quiroga, Carlos Mesa y Luis Revilla, denominado en defensa de la democracia y la justicia, contempla cinco puntos, entre los que destacan el pedido de una comisión independiente para las elecciones judiciales, el respeto del voto del pueblo en el referendo, la designación de vocales electorales departamentales afines al MAS y la denuncia de vulneración de las libertades ciudadanas desde el Gobierno.