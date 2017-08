Vecinos de Achacachi en vigilia contra su alcalde

No se irán de La Paz. Vecinos del municipio de Achacachi decidieron permanecer en La Paz hasta lograr que su alcalde, Édgar Ramos (MAS), renuncie a su cargo. Ayer dos de sus dirigentes recibieron medidas sustitutivas, tras ser detenidos el viernes por los actos violentos de febrero.

"Se va este señor, termina el conflicto, hasta nosotros podemos participar de la Parada Militar, aunque no nos inviten", manifestó Pedro Villca, secretario General de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de ese poblado.

Conoce más I Vuelven conflictos a Achacachi y Gobierno da su respaldo al alcalde

En la madrugada el juez Celso Villalobos determinó la detención domiciliaria para los profesores Gonzalo Laime y Pastor Salas, investigados por los delitos de destrucción de bienes del Estado, robo agravado, asociación delictuosa y asesinato en grado de tentativa.

"Nos vamos a quedar hasta esperar una nueva reunión de las autoridades (...) Hay una cacería de brujas contra los dirigentes, no entendemos eso, no entendemos porqué la justicia no actúa con la misma celeridad contra el alcalde que tiene denuncias por indicios de corrupción", detalló el dirigente.

Lea también I Gobierno acusa a Achacachi de condicionar labor de la justicia

Se espera que mañana los dos dirigentes puedan dejar celdas judiciales, una vez cumplan con los trámites para acogerse a las medidas sustitutivas. Algunas vías céntricas de la urbe paceña siguen cerradas por segundo día consecutivo, mientras que en Achacachi se mantiene el paro con el cierre de tres ingresos al municipio.