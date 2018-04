El periodista y presentador Carlos Valverde señaló que hay indicios de que la fraternidad Cuarto Intermedio, conformada por ingenieros y funcionarios del municipio, se adjudicó en los últimos cuatro años, millones de bolivianos a través de la licitación directa de obras públicas.

“¿Cómo hacen? Adjudican obras a empresas grandes que cumplen con la convocatoria; entonces la Alcaldía comienza a retrasarse en los pagos de adelantos y planillas. Estas empresas tienen problemas y muchas de ellas se retiran. Entonces, como la obra no se puede detener, declaran emergencia y contratan a gente amiga por adjudicación directa”, aseguró el periodista.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas de la Alcaldía cruceña, Freddy Arauco, negó que existan contratos ‘vinculados’ y aseguró que estos solo podrían darse en caso de que se licitan obras a favor de familiares. A la vez reconoció que algunas obras fueron adjudicadas a amigos suyos, pero dijo que no puede impedir a nadie presentarse.

“No puedo decirles a empresarios o ingenieros que no pueden presentarse a una licitación. La restricción es la consanguineidad, pero en una fraternidad no hay limitación. En bacheos ganaron por sus precios. Porque fabrican las losetas y hormigones. No puedo decirles que no se presenten porque pertenecen a mi fraternidad”, explicó Arauco.

Valverde aseveró que el mecanismo de adjudicación que denuncia se viene aplicando desde hace cuatro años, cuyos contratos alcanzarían los Bs 700 millones. Entre las obras que se habrían adjudicado mencionó cordones prefabricados, alquiler de excavadoras y el canal de drenaje del noveno anillo.

El secretario de Obras Públicas, negó que haya empresas que ‘abandonen o paralicen obras y dijo que esto ocurre solo en casos aislados como el del puente de la universidad. Ve una intencionalidad política detrás.