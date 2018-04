Vacunas contra la influenza llegarán entre el 7 y el 11 de mayo

Las vacunas contra la influenza llegarán al país entre el 7 al 11 de mayo, según informaron de forma conjunta el Ministerio de Salud y la representación de la OMS/OPS en Bolivia. Se prevé el arribo de 1.800.000 dosis.

En conferencia de prensa, Alfonso Tenorio, personero del organismo internacional, pidió no responsabilizar a la cartera de Salud o al Gobierno por la falta del remedio, explicando que su proceso de elaboración es complejo.

Conoce más:

"El hecho que Bolivia no tenga la vacuna en este momento no es responsabilidad del Ministerio, no es responsabilidad de los gobiernos que la vacuna no esté disponible ahora. La vacuna va a estar disponible en un momento adecuado", resaltó.

Conferencia de prensa:

La vacuna es adquirida mediante un fondo rotatorio y servirá para encarar el mayor número de casos, que se presentarán entre junio y julio, de acuerdo al especialista. "Hay que enfatizar medidas de prevención y control para evitar los contagios", recomendó.

Lea también:

Mientras que la responsable del Programa Nacional de Enfermedades Trasmitidas por Roedores e Influenza, Yandira Alcón, resaltó que "la tasa de moralidad es mínima a nivel nacional, todos los casos que se han presentado son patología de base", ratificando que hasta la fecha existen 12 víctimas fatales, todas en el departamento de Santa Cruz.