Uriona: “En las redes sociales no es posible hacer seguimiento porque no hay cómo

La Presidenta del TSE, Katia Uriona, afirmó que la última parte de este proceso electoral debe ser la motivación a la ciudadanía para que asista a las elecciones del 3 de diciembre. Lamenta que no exista conexión a internet en todo el país para apurar resultados desde lugares alejados. Las maletas electorales serán distribuidas desde el 24 de noviembre.

Han salido denuncias sobre los candidatos en redes sociales, ¿el TSE está haciendo seguimiento?

Hay dos previsiones en la norma, primero hay un procedimiento para las denuncias, cualquier persona o ciudadano que decide presentarlas debe hacerlo ante los tribunales departamentales electorales porque se prevé, por debido proceso, que el Tribunal Supremo Electoral se convierta en segunda instancia en caso de que existan apelaciones, eso es importante (...) si una candidatura cree que se ha vulnerado el análisis de su caso, entonces apela al Tribunal Supremo.

¿El TSE hace revisión de los fallos que emiten en los TDE?

Solo si se apela, no del denunciante sino de la persona denunciada, si él cree que no es correcta la decisión puede apelar.

¿Hay casos de oficio?

Es el otro control, en el otro procedimiento se abre un caso de oficio que surge ante el seguimiento que hace el sistema de monitoreo y si existe evidencia de que los candidatos podrían hacer campaña entonces los tribunales departamentales deben actuar de oficio, es el procedimiento.

¿Qué sucede con las redes sociales y la campaña?

Respecto a las redes sociales lo que se hizo es registrar las cuentas oficiales de los candidatos porque ellos abren sus propias cuentas y son oficiales, nosotros hacemos seguimiento a esas cuentas públicas y las institucionales y es sobre esas cuentas que controlamos que no sean utilizadas para promover candidaturas o generar guerra sucia. En las redes sociales ya no estamos en la posibilidad de hacer un seguimiento porque no hay cómo regular las expresiones en las redes; hay una limitación.

¿Y sobre los hechos flagrantes? Como el caso de Pastor Mamani en Potosí...

Ese caso debe ser tratado por el Tribunal Departamental de Potosí, solo llega hasta el Tribunal Supremo cuando la departamental emite un criterio y si este criterio es apelado por la persona afectada, recién asume competencia el Tribunal Supremo

¿Hay control sobre los TDE y los casos que procesan?

Sí, hacemos un seguimiento, conocemos el número de casos que tienen en proceso.

¿El tiempo de difusión de méritos será suficiente para que la ciudadanía conozca al candidato el 3 de diciembre?

Vamos a desplegar una campaña intensiva en el último tramo, más de 350 medios fueron contratados, hay un despliegue de facilitadores, de capacitadores, programas educativos; entonces es un despliegue importantísimo que realiza el Tribunal y convocar a la ciudadanía a que pueda informarse sobre el proceso y sobre todo para participar.

¿Hay control sobre el tipo de mensaje que emite el candidato en sus afiches?

Es responsabilidad de cada candidatura el alcance de sus propuestas que presenta porque de eso depende su elección.