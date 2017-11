Urgen debatir sobre el matrimonio y adopción a favor de transexuales

El defensor del pueblo, David Tezanos, considera que el fallo del Tribunal Constitucional respecto a la Ley de Identidad de Género apremia un debate en el Órgano Legislativo sobre el tratamiento de aspectos relacionados con el matrimonio y la adopción a favor de personas transgénero y transexuales.

La instancia judicial declaró inconstitucional el parágrafo II del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género en su frase “…permitirá a la persona ejercer todos los derechos fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos y sociales…”.

"Es evidente que los derechos fundamentales no son de carácter absoluto y pueden ser sujetos de limitaciones, siempre y cuando éstas sean acordes a los Instrumentos y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos. No obstante, esto no significa que dichas limitaciones lleguen a admitir la negación o supresión de derechos", aseveró el titular.

Tezanos considera que quienes plantearon el recurso contra la norma evidencian la persistencia de "grupos e intereses que a título de defender la 'familia natural', incurren en discriminación, racismo e intolerancia, planteando limitar los derechos fundamentales de otras personas"

Concluye señalando que "es cuestionable que el Tribunal sostenga que la participación política de personas transgénero y transexuales, de acuerdo a la identidad de género asumida, pueda dar lugar a espacios de incertidumbre y desacuerdos, lo que muestra falencias en el desarrollo de una verdadera perspectiva de género y real entendimiento de lo que es el ejercicio de derechos".