Unidades de asalto van a la frontera con Chile

"No significa una amenaza o una acción inamistosa contra Chile", explicó el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, sobre el despliegue de 50 uniformados de élite para el control del contrabando que entra al país por en la frontera con la vecina nación.

Explicó que se trata de "unidades de asalto", que "no tendrán ni armamento pesado, ni artillería, ni carros blindados". Aseguró que la decisión de reforzar así el trabajo de la Aduana no surge ante la detención de los nueve ciudadanos bolivianos en marzo pasado.

"Nuestra acción es una reacción ante la agresividad de los contrabandistas que interrumpen la interdicción al contrabando (...) Se ha tomado la previsión de que cualquier tipo de acción se haga lejos de la frontera, mínimo de un kilómetro para evitar incidentes fronterizos", agregó la autoridad en contacto con EL DEBER.

Esta mañana el canciller chileno, Heraldo Muñoz, consideró que "es una acción delicada" el despliegue de los uniformados y manifestó que "no quisiéramos que esto escalara a algo peligroso".

"Nos ayudaría mucho que Chile enfrentara su contrabando en su territorio (...) Son unidades de asalto, de alta especialidad, con entrenamiento de contacto físico y disuasión, es gente preparada muy bien físicamente", detalló Reymi.

Según sus datos, en los primeros meses se incautó mercadería de contrabando valuada en 24 millones de dólares. "Entre el 70 al 75 por ciento del contrabando entra por la frontera de Chile, y no precisamente productos de ese país sino chinos", precisó.

No es agresión

Por su parte, el presidente Evo Morales, aseguró hoy que la movilización de un grupo de elite de las Fuerzas Armadas a la frontera con Chile no es una agresión al país vecino,

sino que se justifica dentro de la lucha contra el contrabando.

"Hemos decidido reorganizar la lucha contra el contrabando. Hay un equipo de ministros que va trabajando. Eso no es ninguna agresión a Chile. Si es importante movilizar alguna de nuestras fuerzas va a ser contra el contrabando no contra el pueblo chileno, menos contra el Gobierno chileno", subrayó Morales en una rueda de prensa.

El mandatario reaccionó así al ser consultado sobre la declaración del canciller de Chile, Heraldo Muñoz, que consideró una "acción delicada" que Bolivia movilice militares a la frontera.

"No quisiéramos que esto escalara a algo peligroso", añadió el jefe de la diplomacia chilena, antes de partir junto a la presidenta, Michelle Bachelet, a Indonesia y China.

Morales enfatizó que los grupos especializados de la Policía y de las Fuerzas Armadas se movilizan para "defender la economía" y a las empresas bolivianas, perjudicadas por el contrabando en ese límite.

"Estoy convencido, allí fomentan al contrabando", sostuvo.

Además, recordó que el ejército chileno, junto al estadounidense, realizan ejercicios combinados de fuerzas una o dos veces al año en

la frontera con Bolivia, lo que él consideró "una agresión geográfica, una intimidación".

De su parte, tras una reunión del gabinete, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, subrayó que el envío del grupo militar de elite F-10 a la frontera se debe a que hay comunidades que son cómplices de contrabandistas y hay agresiones contra los aduaneros.

Ferreira dijo que los uniformados están desde hace unos días en el lugar para operar bajo las instrucciones de la Aduana.

Dijo que estarán en los principales pasos fronterizos y que se ha

establecido que "toda acción tenga como mínimo un kilómetro de

distancia con la frontera para evitar cualquier tipo de incidente".

Además, explicó que se trata de la zona por donde más mercadería

ilegal entra a Bolivia y que durante el 2016 decomisaron mercancías

por 34 millones de dólares y hasta mayo de este año ya se llegó a 24

millones.

La decisión de enviar a la unidad especializada a la frontera se

produce en medio del conflicto bilateral por la detención en Chile,

desde el 19 de marzo pasado, de siete funcionarios aduaneros y dos

militares bolivianos acusados por las autoridades chilenas de haber

cruzado la frontera para intentar robar camiones con mercancías.

El Gobierno de La Paz sostiene que el incidente ocurrió en

territorio de ese país, cuando los funcionarios cumplían una misión

de combate al contrabando.

En la misma rueda de prensa, el presidente Morales anunció que

envió una carta al papa Francisco para pedir que interceda por la

liberación de los nueve bolivianos, al considerar que su situación

es injusta.