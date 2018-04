Unasur: Tuto cree que Bolivia está debilitada por proteger a Maduro

"Lo que debilita a Bolivia en el contexto externo es el servilismo a (Nicolás) Maduro", afirmó el expresidente Jorge Tuto Quiroga, sobre la situación que afronta la presidencia pro témpore de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), ejercida ahora por el Gobierno de Evo Morales.

En entrevista con 'El Mercurio' de Chile, el opositor sostiene que "hace mucho tiempo que vengo implorando que abandonen el Titanic tiránico de Maduro que se está hundiendo y que está condenado y repudiado por todas las democracias. Eso es lo que hace daño a la imagen internacional de Bolivia".

Ayer el canciller Fernando Huanacuni ratificó su confianza en el relanzamiento del organismo internacional tras la reunión que se sostendrá con sus pareas este mes. Seis representan a países que decidieron suspender su participación en las actividades del ente.

"No lo veo como un castigo, porque el tema de Unasur era disfuncional hace mucho tiempo. Si mañana usted pone en la presidencia, por ejemplo, a Paraguay en vez de Bolivia, eso no soluciona el problema. Maduro sigue teniendo derecho a veto, no acepta un secretario general demócrata, quiere usarla como un títere funcional a sus intereses y si no, la bloquea y la hunde", agregó Quiroga.

El ministro de Relaciones Exteriores agregó que "hemos dialogado con Brasil, Ecuador, Perú, Argentina, estamos dialogando con todos los cancilleres. Tenemos un arduo trabajo esta semana para operativizar lo que significa encontrar los consensos".