Una mujer es elegida alcaldesa tras ratificación de restricciones a Leyes

Poco después de que el juez Nelson Pereira ratificó este viernes la detención domiciliaria del alcalde José María Leyes, el Concejo Municipal eligió a Karen Suárez como su reemplazante transitoria en la Alcaldía.

El caso de la presunta compra con sobreprecio de mochilas chinas para más de 90.000 estudiantes en Cochabamba tuvo ayer un nuevo giro. El juez ratificó además las medidas cautelares de arraigo y la prohibición de acercarse a la Alcaldía, mantener contacto con funcionarios y la fianza de Bs 200.000.

Sin embargo, el juez desestimó el riesgo de fuga, lo que motivó a los abogados del burgomaestre cochabambino a anunciar que presentarán un nuevo recurso, porque al no existir peligro de que Leyes intente huir, se le podría conceder el beneficio de asistir a su fuente laboral, en defensa a su derecho al trabajo.

Los fiscales y abogados acusadores, al iniciar la audiencia, que duró casi siete horas, pidieron la reclusión del alcalde en la cárcel de San Sebastián varones, reportó el diario Los Tiempos.

Durante las alocuciones, sustentaron que se “simuló” un proceso de licitación cuando la empresa accidental a la que se adjudicó la compra ya estaba definida.

La defensa del alcalde argumentó, a través del abogado Alberto Morales, que los acusadores incurren en la violación de la garantía de presunción de inocencia. Aseguró que la relación entre la asociación accidental y el alcalde no fue probada, y que en realidad no existe.

Leyes tomó la palabra en la recta final de la audiencia y manifestó que no se puede atribuir la acusación a una sola persona. El juez negó también la solicitud de enviarlo a la cárcel.

El relevo



Poco después, la concejal de Demócratas Karen Suárez fue elegida alcaldesa transitoria, en una tensa sesión del Concejo Municipal de Cochabamba.



Las acusaciones entre opositores y oficialistas, además de la abstención en la votación de las representantes del MAS, Celima Torrico y Rocío Molina, fueron el marco de la sesión.



La joven profesional recibió el apoyo unánime de su partido político, además de otros y fue elegida por un total de nueve votos. Tiene 37 años, es abogada y ocupó cargos como el de asesora del Sistema Electoral y Derechos Humanos en la Cámara de Senadores. Es la tercera oportunidad en la que suple temporalmente a Leyes, en las dos anteriores ocasiones lo hizo por viajes de la máxima autoridad municipal; en esta oportunidad lo hace frente al proceso judicial que afronta el burgomaestre.

En la jornada

Presentación

El representante legal de la Asociación Accidental 26 de Febrero, Néstor García, se presentó ayer junto a su abogado en la Fiscalía Anticorrupción de Cochabamba para asumir su defensa en el caso.

El caso

Los representantes legales de esta sociedad accidental aceptaron una solicitud de resolución del contrato de adjudicación de útiles escolares. La Alcaldía no pagó por las mochilas, pero efectivamente estas ya fueron entregadas.