Una mayoría apoya la relación entre Percy y Evo

La relación del alcalde Percy Fernández con el Gobierno central, al mando del presidente Evo Morales, tiene respaldo de la población, pero también piden al burgomaestre cruceño que apoye las movilizaciones en contra de la reelección indefinida.

Según una encuesta que aplicó Equipos Mori en Santa Cruz de la Sierra, entre el martes 30 de enero y el jueves 1 de febrero, el 52% de los consultados está de acuerdo con la relación que mantiene el alcalde con el presidente Evo Morales; en contrapartida, un 41% respondió que está en desacuerdo.

La cercanía entre el presidente Morales y el alcalde Fernández se ha notado en reiteradas oportunidades, pues juntos han inaugurado obras y manifestado halagos a sus respectivas gestiones. Esta situación no la ve mal la ciudadanía, porque entiende que todos los niveles de gobiernos en el país tienen que coordinar para buscar el bien común de los bolivianos.

Otra pregunta de la encuesta fue para conocer si el alcalde Fernández debería apoyar las movilizaciones contra la repostulación del presidente Morales. Los resultados arrojaron que un 47% considera que debe hacerlo y el 45% dice que no.

Precisamente, la dirigencia cívica nacional, que se reunió el martes en Cochabamba, vetó la participación de los dirigentes políticos en las protestas liderados por ciudadanos.

Coincidencias

José Miguel Gutiérrez, delegado de la Federación Universitaria Local (FUL) al Comité pro Santa Cruz, coincide con los resultados de esta consulta porque considera que la Alcaldía debe respetar su institucionalidad y trabajar con las instancias que sean necesarias, buscando el bien de todos los ciudadanos.

Respecto a las movilizaciones, señaló que el alcalde debe hacerlo cuando la población se lo solicite. En este sentido, indicó que el paro cívico que se realizó el 12 de febrero también contó con el respaldo del burgomaestre capitalino.

“No se lo ha visto activo (alcalde), pero sí ha apoyado de alguna forma las movilizaciones y respetando las actividades que se realizan” para exigir respeto al referéndum del 21 de febrero cuando la mayoría votó por el No a la reelección del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera.

Hay otras opiniones diversas como la de Mirna Yucra, miembro de la plataforma Bolivia Resiste, que señala que el alcalde se ha mantenido silencioso frente a las movilizaciones contra la repostulación porque, en su criterio, también se beneficia con un nuevo mandato. Indicó que el mismo alcalde ha manifestado públicamente que apoya la gestión del partido de Gobierno y que su agrupación, Santa Cruz para Todos, tiene aspiraciones de repostularlo en el cargo. “Con el silencio ellos están aceptando el fallo del Tribunal Constitucional; seguramente aprovecharía muy bien lo que está pidiendo el Movimiento al Socialismo”, indicó.

María Belén Mendívil, de la plataforma Me comprometo con Bolivia, coincide con Yucra en la coordinación del burgomaestre con el nivel central como con cualquier otra instancia para el beneficio de la ciudad y el bienestar del cruceño, pero tampoco ha sentido el apoyo contundente en las movilizaciones tanto del gobierno departamental como municipal. “Creemos que deben manifestarse y unirse a las movilizaciones, porque aquí hay un tema de hacer respetar un principio democrático de alternancia en el poder”.

También considera que no ve una postura frontal del alcalde en esto, según dice, que puede ser porque la reelección lo favorece como a cualquier autoridad que está en función.

Las plataformas ahora están abocadas a organizar una gran movilización para el 21 de febrero, para recordar que en el referéndum constitucional de 2016 el No resultó mayoritario con el 51,3% de los votos válidos, frente al 48,7% de votos del Sí. La opción No ganó en seis de los nueve departamentos (Chuquisaca, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando), y el Sí venció en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Oruro.

“Se está haciendo más grande el movimiento, pero es netamente ciudadano”, aclaró Yucra.

Entre tanto, el concejal masista Tito Sanjinez explica que la relación del gobierno municipal con el Gobierno central es de gestión, porque la comuna cruceña ha canalizado proyectos en los ministerios, pero también ha permitido coordinar los planes que ambos hicieron durante la campaña, para trabajar en favor de la población.

Respecto a la movilización contra la repostulación, dijo que el MAS no tiene ningún acuerdo político con Santa Cruz para Todos, de Percy, por lo tanto señala que el burgomaestre es libre de asumir posiciones de apoyar las movilizaciones.Sanjinez adelantó que en el MAS también preparan actividades, pero con miras a ganar las próximas elecciones con el presidente Morales.