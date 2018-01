Una joven marca tendencia en las redes por criticar al Gobierno

Su nombre es Camila Bedregal Munckel. Nació en La Habana (Cuba), pero desde pequeña vivió en La Paz y ya tiene la nacionalidad boliviana disparó las redes sociales y otras plataformas de internet con un mensaje en el que critica al presidente Evo Morales.

“Todo lo que pasa hoy es muy triste. Me estoy armando de valor para no entrar en pánico y no caer ante la presión que todo esto representa”, dice, antes de comenzar.

En poco más de una semana, en YouTube, ya superó las 13.400 visitas. En EL DEBER web generó entre 800 y 900 visitas por segundo, así de virales fueron sus críticas al Gobierno nacional.

Su exposición en el video es un repaso de los conflictos en los que se involucró el Gobierno en los últimos meses.

Identificó cuatro puntos y los desarrolló. Habló primero sobre cómo las fuerzas de seguridad del Estado reprimieron a los discapacitados en años anteriores, pasó por el tema de la intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), continuó con el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) del 28 de noviembre que habilitó a Morales para la reelección indefinida y cerró con el nuevo Código del Sistema Penal, por el que los médicos del país protestan y mantienen un paro de casi mes y medio.

En un breve contacto con EL DEBER, la activista ayer manifestó que temía que le ocurriera lo mismo que al joven cruceño Alfonso Andrés Torrico Valdivia, de 25 años, que fue detenido por grabar videos en los que hablaba de sacar de Palacio Quemado al presidente Evo Morales.

Tras el fallo del TCP quehabilitó a Morales, en medio de una ola de protestas, la Policía detuvo a Torrico Valdivia por sedición. Luego, la Fiscalía lo dejó en libertad unos días después.

“Por ese motivo, pese a mis comentarios críticos, me esforcé por hacerlo en el ámbito de la crítica constructiva y sin ningún insulto”, aclaró. Acotó que ha recibido críticas duras, insultos y amenazas en los comentarios que YouTube permite a sus usuarios; “pero nada más de eso, estoy tranquila, nadie me ha mandado a arrestar”.

En un momento conflictivo, dijo que la mitad de su vida, Morales fue su presidente, y por eso ella promueve la renovación. /MT