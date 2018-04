Una directora municipal de La Paz es suspendida por presunta corrupción

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, instruyó suspender de su cargo a la directora de Licitaciones y Contrataciones, Patricia Castillo Santander, acusada de presuntos hecho de corrupción al supuestamente recibir depósitos bancarios irregulares en el marco de la licitación para buses PumaKatari en 2014.

La autoridad edil dispuso también pedir una copia del expediente e informe de la investigación iniciada por el Viceministerio de Transparencia respecto a las denuncias en contra de la personera, según explicó el secretario Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), Álvaro Blondel.

"Nosotros no sabemos si hay responsabilidad o no en la directora, eso se establecerá a partir de los procesos de investigación pero siendo un área tan importante de la gestión, el Alcalde Revilla considera que no puede haber la más mínima duda sobre los procesos de contratación de la Alcaldía de La Paz ni ahora ni hacia adelante”, explicó el funcionario.

Blondel aseguró que el Gobierno Municipal está abierto a cualquier investigación de las autoridades competentes y brindará todo su apoyo, como lo ha hecho en otras oportunidades, para el desarrollo de esta.

Ayer Castillo rechazó las acusaciones e informó que los manejos en su cuenta bancaria ya fueron revisados por el Viceministerio de Transparencia que recibió todos los descargos correspondientes.