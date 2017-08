Vice recuerda que en una consulta se aceptó hacer la carretera por el Tipnis

El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró este viernes que con la Ley de intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) no se puede construir hospitales, escuelas, ni siquiera levantar una rama o una hoja en esa reserva.

"En el fondo sólo estamos cumpliendo una resolución de una consulta que se realizó el año 2013 en todas las comunidades del TIPNIS, que pidieron que no se mantenga la intangibilidad, no estamos hablando de la carretera, estamos hablando de la intangibilidad, que significa que usted no puede sacar una hoja, usted no puede levantar una rama, usted no puede tocar nada, es decir, no puede hacer una escuela, un hospital, no puede hacer perforaciones para colocar agua potable para los compañeros", dijo en una entrevista con Red Uno.

Mire el video: Construyen un puente sobre el río Isiboro, dentro del Tipnis

Ayer, la mayoría oficialista del Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobó en grande y en detalle el proyecto de Ley de Protección y Desarrollo Integral Sustentable del TIPNIS, que eliminará la intangibilidad de ese territorio, en medio de la protesta de opositores, algunos indígenas y activistas.

El pasado 26 de julio, el presidente Evo Morales anunció que se construirá tarde o temprano la carretera por el Tipnis porque supuestamente se alcanzaron consensos para levantar la intangibilidad de esa reserva.

Puedes leer: El MAS se impone y aprueba ley para el parque Isiboro Sécure

"El camino a San Ignacio de Mojos unirá a todos, es integración, quiero que sepan (...) tarde o temprano habrá ese camino, aunque se opongan algunos pequeños grupos, si no hubiera sido la derecha ya hubiera estado terminando ese camino" en este momento, afirmó entonces Morales.

Sin embargo, García Linera indicó que la "carretera es otro tema y solamente los opositores juntaron" con el debate sobre la intangibilidad.

Apuntó que eliminar la intangibilidad no es directamente construir la carretera porque esa obra puede ser construida en 20 años o hasta en 30 años.