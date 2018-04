Un fiscal superior está a cargo de la indagación

El fiscal superior José Manuel Gutiérrez fue designado para dirigir la investigación contra la Alcaldía de Cochabamba por la denuncia de la compra de útiles y mochilas de este año con presunto sobreprecio, informó el miércoles el fiscal departamental de Cochabamba, Óscar Vera.

“En las próximas horas se constituirá en la ciudad de Cochabamba. Es el doctor José Manuel Gutiérrez", informó a los periodistas sobre la incorporación en el caso de la autoridad del Ministerio Público nombrada por el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.

El 2 de abril, la concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rocío Molina presentó una denuncia formal contra la Alcaldía de Cochabamba tras recibir información de que los útiles y las mochilas fueron provistos por la asociación accidental 26 de Febrero, que compró el lote en China en alrededor de Bs 2,3 millones, según lo declarado ante la Aduana, pero el gobierno municipal pagó 12,4 millones.

Según Vera, el fiscal superior fue escogido por su experiencia de varios años en la investigación de casos que tienen “elevada complejidad”.

Dijo que el asunto de la compra de material educativo con presunto sobreprecio puede complicarse bajo el criterio de que una de las compañías de la asociación empresarial sindicada, MSPC SRL, tiene también una sindicación por ventas de cemento asfáltico a la Alcaldía de Cochabamba.

“Esos son los aspectos que hacen a la complejidad de una investigación, el que de un hecho que primigeniamente fue denunciado se pueden derivar algunos otros hechos”, sostuvo.

Asimismo, la autoridad judicial departamental informó de que inició la toma de la declaración informativa de personas consideradas testigos en ese caso, que está en curso desde el viernes de la última semana.



Con peleas

Se produjo una trifulca después de la conferencia de prensa de José María Leyes en La Paz. Un funcionario de la Cámara de Diputados denunció que fue agredido por los seguidores del alcalde.



Leyes convocó a los medios de comunicación paceños en el hotel Torino para denunciar que el MAS tiene “un plan macabro", cuyo objetivo es derrocarlo de la Alcaldía. Tras la conferencia, el funcionario de la Cámara de Diputados Fernando Valenzuela increpó al alcalde Leyes por las presuntas irregularidades en la compra de las mochilas, lo cual provocó la trifulca. En la filmación del incidente se puede ver que una opositora lanzó agua al funcionario, quien además aseguró que fue golpeado.



“Me han agredido, me han echado con agua. Vino una persona y me propinó un ‘corto'. Incluso me han arañado. Me han golpeado. No sabía que una pregunta de estas características podía desatar semejante furia en los opositores”, dijo.

En la jornada

Maratón de prensa

José María Leyes estuvo por la mañana en La Paz y por la tarde en Santa Cruz para tratar de convencer de su inocencia.



Con papeles en la mano

Mostró que al día siguiente de la denuncia de Rocío Molina pidió una auditoría del proceso y una investigación. El 10 de abril suspendió los pagos a la Asociación 26 de Febrero.



A declarar el viernes

A las 17:00 deberá presentarse ante la Fiscalía con un nuevo encargado de la investigación llegado de Sucre.